Sie hat noch in der Sattlerei mitgearbeitet

Zum Wiegenfest gratulierten drei Töchter und zwei Enkel. Die Glückwünsche des Marktes Wiesenttal und des Landkreises Forchheim überbrachten Zweiter Bürgermeister Gerhard Kraus (BGS) und stellvertretender Landrat Otto Siebenhaar (FW). Für die Kirchengemeinde Wüstenstein war Pfarrer Peter Herbert zum Gratulieren gekommen.



Die Jubilarin erzählt gerne aus ihrem Leben. So arbeitete sie in der Sattlerei ihres Vaters mit. Im letzten Kriegsjahr wurde sie noch zum Arbeitsdienst eingezogen. Nach der Heirat mit Hans Rosenzweig war sie Hausfrau. Sie hielt dabei ihrem Ehemann den Rücken frei, denn der Hans war viele Jahre Gemeinderat, über 30 Jahre lang Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Wüstenstein und mehrere Jahrzehnte Kreisbrandmeister.



60 Jahre hat die Jubilarin im Kirchenchor Wüstenstein gesungen, der am Ehrentag zusammen mit dem Posaunenchor mit einem Geburtstagsständchen aufwartete.