Sicherheitsmaßnahmen auf dem Forchheimer Weihnachtsmarkt

Das Ordnungsamt der Stadt Forchheim hat bekannt gegeben, wie auf dem diesjährigen Weihnachtsmarkt für Sicherheit gesorgt werden soll. Auf dem Rathausplatz sollen eine Reihe von Maßnahmen umgesetzt werden "zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung", heißt es in der Pressemitteilung.



Ein privater Sicherheitsdienst wird täglich in der Zeit von 16.30 Uhr bis 20.30 Uhr im Einsatz sein. An Freitagen, Samstagen und Sonntagen sind es drei Doppelstreifen, von Montag bis Donnerstag zwei Doppelstreifen. Täglich ist eine Nachtbewachung durch eine Doppelstreife in der Zeit von 20.30 Uhr bis 6 Uhr im Einsatz.



Am Zugang Hauptstraße und am Zugang Sattlertorstraße werden stichprobenartige Einlasskontrollen stattfinden, bei denen Taschen und Rucksäcke kontrolliert werden. Zudem steht ein Megafon bereit, um Durchsagen durchführen zu können.



Am westlichen Eingang des Marktes, bei den Hausnummern Sattlertorstraße 26-28, wird eine Durchfahrtsschikane aus Betonsperren aufgebaut. Dort wird auf eine Doppelstreife Sicherheitsdienst und ein Einsatzfahrzeug positioniert.



Die Durchfahrt auf Höhe des Weihnachtsbaumes am östlichen Eingang zwischen Abfluss "Bächla" und Hauptstraße 22 wird gesperrt. Dort ist dann nur noch Fußgängerverkehr möglich. Auch hier wird eine Doppelstreife Sicherheitsdienst positioniert. Diese Sperrung erfolgt ab Freitag, den 1. Dezember 2017, 11 Uhr, bis Sonntag, den 24. Dezember 2017, 13:00 Uhr.



Im Bereich des Rathausplatzes und der westlichen Zufahrt werden Notbeleuchtungsscheinwerfern bereitgestellt.