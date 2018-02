Seit 150 Jahren im Dienste der Stadt

Die Freiwillige Feuerwehr Forchheim hat in diesem Jahr viel vor: Gleich 13 Veranstaltungen stehen im Jahr 150 nach der Gründung auf dem Programm.

Begonnen wird das große Festjahr am 25. März, dem Gründungstag der Feuerwehr, mit der Jahreshauptversammlung. Mit einer Kranzniederlegung und einer kurzen Ansprache starten die Floriansjünger um 13.30 Uhr (Abmarsch am Gerätehaus ist um 13 Uhr). Ab 15.30 Uhr findet dann die Jahreshauptversammlung mit gemütlichem Beisammensein statt.

Damit es weiterhin Jahreshauptversammlungen und andere F

eierlichkeiten bei der Feuerwehr geben kann, muss für Nachwuchs gesorgt werden. "Wir haben eine Kinderfeuerwehr, die Flammbinis, das Alter der Kinder beträgt zwischen sechs und elf Jahren", erklärt Josua Flierl, Vorsitzender der Forchheimer Feuerwehr. "Gruppenstunde ist einmal im Monat, in der Regel am Samstag. Aktuell haben wir 26 Flammbinis und elf Betreuer." Zudem gibt es in Forchheim die Jugendfeuerwehr, das Alter der Jugendlichen beträgt zwischen zwölf und 17 Jahren. "Aktuell haben wir 14 Jugendliche und fünf Betreuer", weiß Flierl.

Neben Josua Flierl besteht der Vorstand aktuell aus Peter Pinzel (stellvertretender Vorsitzender), Heinz Bedürftig (Kassier), Thomas Jungbauer (Schriftführer) und Kommandant Jürgen Mittermeier. Dieser Vorstand hat für dieses Jahr zusammen mit vielen anderen Helfern verschiedene Veranstaltungen geplant. "Ein Höhepunkt wird sicher das Feuerwehrsymposium", sagt Josua Flierl. Das Symposium ist ein Fachtreffen für Feuerwehrler aus dem gesamten deutschsprachigen Raum, das bereits ausverkauft ist.

Auch für die Forchheimer Bevölkerung kann sich auf einige Veranstaltungen in diesem Jahr freuen. Am 6. Mai ist Jubiläumsflorianstag, bei dem es ein großes Rahmenprogramm geben wird. Rund einen Monat später ist der oberfränkische Erwachsenenleistungsmarsch, bei dem Feuerwehrler aus ganz Oberfranken auf einer Strecke durch Forchheim ihr Können zeigen. Ebenfalls am 9. Juni findet dann das traditionelle Weinfest der Feuerwehr in der Kaiserpfalz statt. Am Kreisfeuerwehrtag am 10. Juni gibt es zudem einen großen Umzug durch Forchheim. "Wir haben uns entschieden, den Kreisfeuerwehrtag im Kellerwald abzuhalten", erklärt Flierl, "damit wird der Kreisfeuerwehrtag wieder etwas ganz Besonderes!"