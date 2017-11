Schnelle Hilfe auf dem Land durch Telemedizin

Eine neunköpfige Delegation aus den chinesischen Provinzen Shandong, Sichuan und Anhui hat das Klinikum Forchheim versucht. Sie nahm an einem zweitägigen Treffen zum Thema "Telemedizinische Schlaganfallbehandlung" unter Leitung von Oberarzt Lorenz Breuer am Universitätsklinikum Erlangen teil.



In ländlichen, medizinisch teils unterversorgten Gebieten der drei genannten chinesischen Provinzen soll mithilfe der Telemedizin die räumliche Distanz zwischen Patienten und Arzt oder zwischen zwei Ärzten überbrückt werden. Schlaganfälle können so schnell diagnostiziert und therapiert werden. Bei einem Schlaganfall - einer plötzlichen Durchblutungsstörung im Gehirn, oder einer Hirnblutung - ist schnelle und kompetente Hilfe lebenswichtig.



Einheit aufgebaut

Um eine genauere Vorstellung von einer telemedizinisch angebundenen Klinik zu bekommen, besuchte die Gruppe das Klinikum Forchheim. Oberärztin Barbara Willaczek, die die Forchheimer Schlaganfall-Einheit (engl. Stroke Unit) aufgebaut hat und leitet, begrüßte auch fünf Fachärzte aus den Anhui-Provincial-, Bingzhou-Peoples- und West-China-Hospital unter den Delegationsteilnehmern. Diese informierten sich vor Ort über die Funktionsweise des Telekonsils und über die weitere Behandlung von Schlaganfallpatienten vor Ort.



Die "Telemedizinische Konsultation" erfolgt über eine schnelle Internetverbindung, welche das Klinikum Forchheim bei Bedarf rund um die Uhr mit einem der drei Schlaganfallzentren in Erlangen, Nürnberg oder Bayreuth verbindet. Dort ist dann jeweils ein in der Behandlung von Schlaganfällen erfahrener Neurologe zugeschaltet.



In der Notfallambulanz

Dem "Weg des Schlaganfalls" folgend besichtigten die chinesischen Gäste die Notfallambulanz, die Radiologie, den Telemedizinraum und die "Stroke Unit" des Klinikum Forchheim . Sie zeigten sich besonders beeindruckt von dem "Stroke-Angel"-System, bei dem sogenannten NIDA-Pads und NIDA-Arrivalboards zum Einsatz kommen: Der Rettungsdienst gibt die Patientendaten und erste medizinische Informationen bei Einsätzen bereits direkt nach dem ersten Kontakt mit dem Patienten in ein NIDA-pad ein (NIDA = Notfall-Informations- und Dokumentations-Assistent). Diese werden elektronisch in die Notaufnahme des Klinikums Forchheim übermittelt, so dass das Krankenhauspersonal bereits vor dem Eintreffen des Patienten über diesen informiert und auf seine Behandlung vorbereitet ist.



Wirtschaftliche Daten

Neben der Schlaganfallversorgung interessierten sich die Gäste besonders für die wirtschaftlichen Daten des Klinikums Forchheim, die Krankenhausdirektor Sven Oelkers vorstellte. Des Weiteren zeigten sie sich laut Pressemitteilung des Klinkums begeistert von der hellen Architektur des Krankenhauses, so dass Sven Oelkers die Daten des Architekturbüros, welches das Gebäude geplant hat, mit auf den Weg nach China gab.



Schlaganfall-Einheit

Die "Stroke-Unit"-Zertifizierung und Rezertifizierung durch die Deutsche Schlaganfall-Gesellschaft (DSG) erfolgt regelmäßig in dreijährigen Abständen. Das Klinikum Forchheim verfügt über eine von deutschlandweit über 300 zertifizierten "Stroke Units". Konkret handelt es sich dabei um eine von deutschlandweit 13 telemedizinisch vernetzten Einheiten.



Auf der Einheit unter der Leitung von Oberärztin Barbara Willaczek, die auf Station 22 angesiedelt ist, arbeitet ein interdisziplinäres Behandlungsteam aus Fachärzten für Innere Medizin, speziell geschultem Pflegepersonal, Sprach- und Schlucktherapeuten, Ernährungstherapeuten, Physio- und Ergotherapeuten sowie Sozialpädagoginnen. Die neurologische Expertise steht in Form von täglichen Visiten eines neurologischen Facharztes und mittels Teleneurologie zur Verfügung.

Via Telekonsil kann rund um die Uhr ein in der Schlaganfallbehandlung erfahrener Neurologe aus den drei Schlaganfallzentren Erlangen, Bayreuth und Nürnberg zugeschaltet werden.