Schmierereien an Rathaus in Forchheim - Polizei bittet um Hinweise

Mit dunkelroter Farbe brachte ein bislang unbekannter Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag mehrere Schmierereien am Rathaus in der Sattlertorstraße an und verursachte dadurch einen Sachschaden von rund 1000 Euro. Das teilte die Polizei mit.



Wer verdächtige Beobachtungen machen konnte, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Forchheim in Verbindung zu setzen, Telefon: 09191/7090-0.