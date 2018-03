Schlechte Sicht: Lkw kommt bei Gößweinstein von Fahrbahn ab

Ein 21-Jähriger hat in den frühen Morgenstunden des Samstags bei Gößweinstein eine Linkskurve übersehen.



Der Mann, der mit seinen Kleinlaster bei schlechter Sicht durch starken Schneefall auf dem Weg von Gößweinstein in die Behringersmühle unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr mit seinem Transporter geradeaus eine steile Böschung hoch.



Der Lkw kippte auf die linke Seite um und blieb auf der Straße liegen. Der leicht verletzte Fahrer konnte sich durch die Windschutzscheibe selbstständig befreien, teilt die Polizei mit.



Die sofort alarmierte Feuerwehr aus Gößweinstein und Behringersmühle sperrte die Unfallörtlichkeit ab, leitete den Verkehr um und band ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten ab. Die aufwendige Bergung des Lastwagens wurde durch eine Abschleppfirma aus Trockau am Samstagvormittag durchgeführt. Der Gesamtschaden beträgt etwa 10 000 Euro.