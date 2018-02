Schlaglichter der nächsten 16 Tage Kulturpuls

Mit sogenannten "Schlaglichtern" wurde der erste Forchheimer Kulturpuls am Freitagabend eröffnet. Die Kurzauftritte aus den verschiedenen Veranstaltungen der kommenden Tage zeigten eindrucksvoll, wie vielseitig das Programm sein wird.



Die verschiedenen Künstler, die sich dabei auf die Bühne vor die rund 400 Besucher wagten, hatten ihre Programme gut einstudiert. Als erstes war eine Abordnung der Buckenhofener Blasmusik an der Reihe. Diese überraschte mit einer eingeschobenen Gesangseinlage, in der sie die Forchheimer Kultur lobten.



Den ersten großen Applaus des Abends hatte allerdings Ulli Raab, Vorsitzender des Jungen Theaters, schon zuvor auf seiner Seite, als er bei der Begrüßung des Publikums zur Entstehung des Kulturpuls referierte. "Sie kennen alle die Diskussionen um die Kultur in Forchheim. Wir haben gedacht, ,genug geredet, machen wir das'", sagte Raab und erntete dafür tosenden Applaus.



Lorenz Deutsch, künstlerischer Leiter des Jungen Theaters, führte durch den Abend und zeigte schon allein dabei viele Facetten seiner Darstellungskunst. Auch als Teil der Impro-Theatergruppe "Holterdipolter" wird er während des Kulturpulses auf der Bühne stehen. Er verkörperte gemeinsam mit seiner Kollegin Franzi verschiedene Zahnbürsten-Nutzer und brachte dabei das Publikum zum Lachen. Ebenfalls gelacht wurde beim Auftritt des Poetry-Slamers Cris Ortega, der damit Werbung für den Frankenslam machte, der am 1. März im Kolpinghaus ausgetragen wird.



Ein weiteres musikalisches Schmankerl lieferten "Mesa di Voce", die weitgehend ohne Text zwei Lieder zum Besten gaben.



Einen Einblick in sein Programm, dass er in voller Länge am 8. März spielen wird, gab Uwe Geisler mit seiner Band. Auch ihnen wurde zwei Lieder Platz eingeräumt.



Nach etwas mehr als "23 Minuten Pause, weil wir heute den 23. haben" (Lorenz Deutsch) begann der zweite Teil des Abendprogramms mit dem Auftritt von Forchheims Kulturpreisträger Hubert Forscht mit der Band "Fo Fighters". Er stellte seine neue CD vor.



Während aller Veranstaltungstage ist die Ausstellung "Unterirdisch" im Keller des Kolpinghauses geöffnet. Harald Winter, Reiner Schütz, Robert Siebenhaar und Eva Winter schicken die Besucher auf eine unterirdische Entdeckungstour durch den labyrinthischen Keller des Gebäudes. Die Vernissage der Ausstellung hatte den Auftakt zur Opening-Gala gegeben. Sie ist an jedem Veranstaltungstag eineinhalb Stunden vor Veranstaltungsbeginn geöffnet.