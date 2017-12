"Schatzinsel" verpackt kleine Schätze für bedürftige Kinder

Im FT hat Angelika Kraus, die Leiterin des Kleinsendelbacher Kinderhauses "Schatzinsel", vom Weihnachtstruck der Hilfsorganisation Johanniter gelesen und war von der Wohltätigkeitsaktion begeistert. Das Hilfsprojekt passte so gut zum derzeitigen Thema "Helfen und teilen" und die Aktion würde alle Kinder - die einjährigen, aber auch die Viertklässler, die hier zur Mittagsbetreuung sind - einbinden.



Wie sie das erreichte? Jedes Kind konnte sich aus der Spendenliste der Johanniter aussuchen, was es für die Weihnachtspäckchen mitbringen wollte. Die einen Kinder setzten bei den Nudeln einen Haken, andere entschieden sich für Zahncreme, Zahnpasta oder Kekse und Duschgel. Und die Einjährigen, die noch nicht lesen können? "Für die Krippenkinder haben wir die Grundnahrungsmittel ausgeschnitten und aufgeklebt", sagt Kraus.



Die Krippenkinder haben auf den Bildern ausgesucht, womit sie den Kindern und Erwachsenen in Albanien, Rumänien oder Bulgarien helfen und eine Freude bereiten möchten. "Die Kinder haben auch geholfen, die Waren in die Päckchen zu packen und diese in Geschenkpapier zu wickeln", verrät Kraus.



Vor allem aber haben die Kinder immer wieder gefragt. Wo kommen die Sachen hin, warum wird das dort gebraucht? "Die Kinder waren betroffen. Sie sind berührt und sehr hilfsbereit", sagt die Leiterin der Schatzinsel. Selbst die Kleinsten hörten zu, als ihre Erzieherinnen von den armen Ländern erzählten. So halfen die Kinder auch eifrig beim Verladen der Päckchen, die von den Gemeindemitarbeitern zur Johnanniter-Weihnachtstruck-Sammelstelle nach Neunkirchen am Brand gebracht wurden.