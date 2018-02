Junger Schäferhund 80 Kilometer von Zuhause weg im Kreis Forchheim gesichtet

Verschiedene Personen teilten der Polizei Ebermannstadt am Donnerstag mit, dass sie im Bereich Lützelsdorf, beim Kirschenfestparkplatz Pretzfeld, in Wohlmuthshüll und Buckenreuth einen jungen, verspielten Schäferhund mit Halsband gesehen hatten.Das Tier konnte jedoch nicht eingefangen werden und ist vermutlich noch immer in dem genannten Bereich unterwegs. Über Facebook konnte der Besitzer ermittelt werden. Es stellte sich heraus, dass der Schäferhund beachtliche 80 Kilometer von zu Hause weggelaufen ist.Sollte der Hund erneut gesehen werden, bittet die Polizeiinspektion Ebermannstadt, unter der Telefonnummer 09194/73880 verständigt zu werden.