"Schabeso" hat zum 20-Jährigen eine geniale Idee

Seit 20 Jahren ist "Schabeso" nicht nur für sein umfangreiches Repertoire, sondern auch für seine Überraschungen bekannt. Elisabeth Roppelt und Hans Mohnkorn, die den Chor leiten, haben zu diesem Konzert das Bläserensemble der Gruppe "Holzphobie" mit eingebunden, und das war eine geniale Idee.



Schon beim ersten Lied "Praise his Name" spürte man die tolle Ergänzung durch die wunderbaren Bläser, und die Besucher im vollbesetzten Kirchenschiff sparten nicht mit Applaus. Die Mischung aus konzertanter Blasmusik und Chorgesang, egal ob einzeln oder gemeinsam, machten den Abend zu einem tollen Erlebnis.



So konnten die Musiker von "Holzphobie" mit Soli von Tenorhorn, Tuba und Trompete ihr Können demonstrieren. Auch "Schabeso" nutzte die tolle Akustik der Kirche. Die Sängerinnen und Sänger ließen kraftvoll und mit bewegendem Chorgesang die Gospels und Spirituals wie "River of Freedom", "Promised Land" oder "Hand in Hand" zum Lobe Gottes erschallen.



Elisabeth Roppelt begleitete am Piano und Hans Mohnkorn ergänzte mit Gitarre und Cajon das Konzert. Wenn dann bei "Hymn" beim Fortissimo die Bläser mit einstimmten, hätte vielleicht sogar Barclay James Harvest Applaus spendiert und - wie das ganze Publikum - bei "Oh happy Day" mitgesungen. Es war ein rundum gelungenes Konzert mit einer tollen Liedauswahl und mit "Holzphobie", Bläsern der Extraklasse.