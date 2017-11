Richtfest am Katharinenspital in Forchheim: Neue Perspektiven für Senioren

Im Januar nächsten Jahres sollen die ersten Bewohner in die neue Seniorenwohnanlage der städtischen Pfründnerstiftung einziehen. 55 Wohnungen für Senioren entstehen in Forchheim in der Bamberger Straße. Am Freitag feierten rund 150 Gäste beim Richtfest mit, dem ein Gottesdienst vorausgegangen war.Am selben Tag war auch Kathreinfeier - Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD) erinnerte daran, dass die Heilige Katharina auch die Schutzpatronin der Bildung ist. Passenderweise liege die Stadtbücherei in direkter Nachbarschaft der neuen Anlage.Das 11,3-Millionen-Euro-Projekt schafft 55 neue Wohnungen für Senioren. "40 der 55 Wohnungen sind bereits reserviert", betonte die städtische Architektin Sigrun Wagner.