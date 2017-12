Rezept zur Adventszeit: Kinderpunsch selber machen

Zutaten





Auch die Kleinen kommen in der Adventszeit nicht zu kurz: Während es für die Erwachsenen Glühwein gibt, trinken die Kinder am liebsten Kinderpunsch. Das beliebte Getränk kann mit ein paar Handgriffen ganz einfach selbst gemacht werden.1 Liter Apfelsaft1 Liter roter Traubensaft2 Zitronen1 Orange6 Nelken1 Stange Zimt1 Prise MuskatDen Apfelsaft und den Traubensaft in einen Topf geben und bei mittlerer Hitze erwärmen. Orangen- und Zitronenscheiben hinzugeben. Danach die restlichen Gewürze, also Nelken, Zimt und Muskat, hinzugeben. Alles bei schwacher Hitze etwa zehn Minuten ziehen lassen.