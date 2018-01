Rezept: Erdbeermarmelade selber machen

Zutaten:







Erdbeermarmelade: So einfach geht´s



Ganz Franken freut sich, wenn es heißt: Die Erdbeersaison hat begonnen. Die rote Frucht ist einer der beliebtesten überhaupt. Erdbeeren sind sehr vielseitig, es gibt fast nichts, was daraus nicht gemacht werden kann. Noch bis August geht die Erdbeerzeit, danach ist bis Mai Schluss mit frischen fränkischen Erdbeeren. Für all diejenigen, die sich noch einen Wintervorrat an Erdbeermarmelade kochen möchten, haben wir ein leckeres Rezept.1 kg Erdbeeren500g Gelierzucker (2:1)LimettensaftVanilleDie Erdbeeren vom Grün befreien und mit einem Mixer pürieren. Danach die pürierten Erdbeeren in einen Topf geben, den Zucker hinzugeben und mit Vanille und Limettensaft abschmecken. Alles zum Kochen bringen und vier Minuten lang unter Rühren kochen lassen.Die fertige Marmelade in heiß ausgespülte Gläser abfüllen und zum abkühlen kopfüber stellen. Fertig!