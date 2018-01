Rezept aus Franken: Meerrettichsuppe mit Lachs

Zutaten für 4 Personen





Zubereitung



Frischer Meerrettich wird in Deutschland im späten Herbst geerntet. Die Hauptsaison für Meerrettich in den fränkischen Küchen ist von November bis Februar. In der kalten Jahreszeit sind besonders Suppen beliebt. Hier ein leckeres Rezept für eine fränkische Meerrettichsuppe:5 EL frischer Meerrettich1 Zwiebel150g Rächerlachs200g Frischkäse1 EL Butter1 Liter GemüsebrüheZitronensaftKresseSalz, Pfeffer und MuskatDie Zwiebel fein hacken und in der Butter andünsten. Danach den Meerrettich und den Frischkäse hinzugeben und alles bei geringer Hitze erwärmen, bis der Frischkäse geschmolzen ist. Anschließend die Gemüsebrühe hinzugeben und kurz aufkochen lassen. Die Suppe 10 Minuten köcheln lassen, dabei gelegentlich umrühren. Zu guter letzt die Suppe mit Gewürzen und Zitronensaft abschmecken.Die Suppe mit Räucherlachs und Kresse servieren.