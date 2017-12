Reuther Experiment mit Don-Kosaken-Chor gelingt

Das Konzert in der Kirche Sankt Johannis bot dem Publikum ein klangvolles und unterhaltsames Konzerterlebnis. Mit insgesamt 53 Sängern - der jüngste ist Hans Schuster (15), die ältesten Josef Rascher und Anton Ringel (83) - kann der Männerchor Eintracht Reuth auf eine Altersstruktur zurückgreifen, die man in wenigen Chören im Landkreis und im Sängerkreis Erlangen-Forchheim vorfindet. Insgesamt sieben der 53 Sänger sind noch keine 21 Jahre alt. Man kann von einem Generationenchor sprechen.



Vorsitzender Helmut Schübel, sein Vorstandsteam und Chorleiter Erich Staab hatten sich zu einem Experiment hinreißen lassen: gemeinsam mit dem weltbekannten Don-Kosaken-Chor Serge Jaroff auf der Bühne zu stehen.



Den Anfang machte der Männerchor Eintracht Reuth mit dem weltlichen Teil seines Auftrittes. Zum Auftakt ließen die Sänger Wolfgang Amadeus Mozart mit dem Stück "Wo Musik sich frei entfaltet" sprechen. Mit "In mir klingt ein Lied" von Fréderic Chopin hatten sie ein weiteres gefühlvolles Werk ausgesucht. Wie es sich anhören kann, wenn Liebe - vielleicht auch zur Musik - wahr wird, zeigte der Reuther Männerchor mit dem Stück "Liebe wird wahr" von Petro Mascagni.



Mit Annette Humpes-Klassiker "So soll es bleiben" wurde ein zeitgenössisches Stück, welches sich über Wochen in den deutschen Charts hielt, angestimmt. Das Besondere an diesem Lied: Auf Veranlassung des Chormitgliedes Wolfgang Spörlein ist der Song in der Bearbeitung von Oliver Gies eigens für das Konzert des Männergesangvereins umgeschrieben worden.



Voluminöse Männerstimmen

Danach schlug die Stunde des Don-Kosaken-Chores, der mit seinen voluminösen Männerstimmen die Johanniskirche nicht nur beschallte, sondern bestens unterhielt. Egal, ob bei dem "Credo" von Gretschaninow, dem "Vater unser" von Kedrov oder dem "Herr, erbarme dich unser" von Lvovsky, der Chor präsentierte sich in Bestform. Das machte es den Reuther Sängern nicht einfach, an solche perfekten Gesangsleistungen anzuknüpfen.



Das Publikum war gespannt, was der Reuther Männerchor im zweiten Auftritt auf die aufgebaute Bühne in der Kirche brachte. Auch wenn man weltliche und geistliche Musik nicht unbedingt miteinander vergleichen kann, verdienten sich die Sänger im zweiten Teil des Abends, der ausschließlich mit sakralem Liedgut gefüllt wurde, ebenfalls Bestnoten, die man in dieser Qualität nur von wenigen Laienchören so hört. Mit "Es strahlen hell die Gerechten" von Felix Mendelssohn Bartholdy und dem Lobgesang "Nun tragt in alle Lande weit" von John Bennet hatte Chorleiter Erich Staab bei der Stückeauswahl ein glückliches Händchen erwiesen. Auch im zweiten Teil des Abends forderte er seine Sänger, aber überforderte sie nicht. Klangvoll war auch das "Ave Maria nomorro" von Herivelto Martins (Satz: Otto Groll). Es schlossen sich die Stücke "Jerusalem" von Stephen Adams und Fritz Ihlau sowie der Lobgesang "Preis dir, o Herr!" von Rudolf Desch an.



Welche Hoffnung hegte der zweite Vorsitzende des Männergesangvereins Eintracht Reuth, Markus Schuster, doch zu Beginn des Konzertes in seinen Begrüßungsworten: "Eine Studie hat ergeben, dass während des Gleichklanges des Gesangskörpers auch die Herzen der Sänger im Gleichklang schlagen." Genau dieses Experiment ist allen Akteuren des Konzertes eindrucksvoll gelungen.