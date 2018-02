Realschule Ebermannstadt verabschiedet Schulleiter Michael Schmidt

Bei der feierlichen Verabschiedung von Michael Schmidt als Schulleiter der Staatlichen Realschule Ebermannstadt wurde in allen Reden deutlich, dass man den Wechsel des Pädagogen an die Peter-Henlein-Realschule in Nürnberg mit einem lachenden und einem weinenden Auge sieht. Denn zum einen brachten viele ihre Freude über die Beförderung Michael Schmidts zum Ministerialbeauftragten für die Realschulen in seiner mittelfränkischen Heimat zum Ausdruck. Andererseits lässt man den Teamplayer, der seit über neun Jahren die Geschicke der Realschule in Ebermannstadt leitete und darüber hinaus Akzente in der Bildungsregion Forchheim setzte, nur sehr ungern ziehen.



Dementsprechend fanden sich zahlreiche Ehrengäste aus dem Bereich Bildung, Politik und Kirche in der Turnhalle der Realschule, deren moderne Gestaltung auch die Handschrift Schmidts trägt, ein. Daneben war auch die gesamte Schulfamilie vertreten: Lehrkräfte, Elternbeirat, Personal und Schülervertreter. Für einen feierlichen Rahmen sorgten zahlreiche musikalische Beiträge des Blasorchesters unter der Leitung von Wojciech Grabietz, der Schulband und nicht zuletzt des Lehrerchors.



Der Ministerialbeauftragte für die Realschulen in Oberfranken, Johannes Koller, schilderte den Lebenslauf des scheidenden Rektors und würdigte seine vielfältigen Aufgaben und Leistungen. Dabei kam die Rede immer wieder auf das Steckenpferd Michael Schmidts, nämlich seine frühe Begeisterung für die digitalen Medien und sein enormes Können im Bereich der Informationstechnologie. "Sein Gehirn ist eine Festplatte", fasste es eine Lehrkraft kurz und bündig zusammen.



Sein Engagement für die digitale Bildung gipfelte in der Betreuung des BRN, des Bayerischen Realschulnetzes, das Koller auch als MSN (Michael-Schmidt-Netz) versteht. Dem passionierten Jogger wünschte Koller, dass ihm auch in Zukunft die Luft nicht ausgeht.



Dass der Schulleiter optimale Lernvoraussetzungen schuf und die Basis für ein stabiles Wertesystem gelegt habe, attestierte ihm auch Landrat Hermann Ulm (CSU). Er tröstete sich damit, dass es auch kein Schaden sei, "wenn ein bisschen oberfränkisches Know-how in Richtung Süden wandert."



Vor allem in den Gedanken seiner Stellvertreterin, Konrektorin Kerstin Eichhorn, schwang Wehmut mit, als sie die zahlreichen Aufgaben und Veränderungen der Realschule unter der Ägide Schmidts würdigte. Hervorzuheben sind dabei die Generalsanierung oder die Profilierung der Schule im MINT-Bereich.



Auch die Schülersprecher waren gekommen, um sich von ihrem Schulleiter zu verabschieden. "Sie standen in unserer Mitte", bescheinigten ihm die Vertreter der Schüler.



In dieselbe Kerbe schlug der Vorsitzende des Personalrats, Klaus Gerber, mit seinen anerkennenden Worten: "Ihre Tür stand immer offen."



Zuletzt war es an Schmidt selbst, sich für die vielen guten Wünsche, Geschenke und die vertrauensvolle Zusammenarbeit zu bedanken. Ein sichtlich gerührter Schulleiter nahm sehr persönlich Abschied von "seiner" Schule und konnte seine Zuhörer davon überzeugen, dass auch ihm der Wechsel nicht leicht falle. Auf die vor kurzem von einem Schüler gestellte Frage "Und warum gehen Sie jetzt weg?", entgegnete Schmidt: "Nicht, weil etwas nicht passt."



Für den Pädagogen liegt eben der persönliche Reiz darin, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Sehr stimmungsvoll ließen Helmut Weininger am Keyboard und Johannes Kaul am Marimbaphon den Festakt ausklingen.