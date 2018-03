Rat will soziokulturelles Zentrum

In Weilerbach könnte es schon bald einen soziokulturellen Dorfmittelpunkt geben. In seiner jüngsten Sitzung sprach sich der Gemeinderat mehrheitlich für die Schaffung eines solchen Projektes aus. Die Verwaltung wurde beauftragt, sich nun auf die Suche nach geeigneten Landschaftsarchitekten zu machen, die den Bereich rund um die Bushaltestelle in Oberweilersbach aufwerten sollen.



Über den Begriff "soziokulturell" wurde trefflich gestritten. Vizebürgermeister Marco Friepes (CSU) erinnerte daran, dass man sich vor zwei Jahren schon einmal darüber Gedanken gemacht habe, den Bereich um die Buswendeschleife in einen soziokulturellen Dorfmittelpunkt umzugestalten. Damals sei daran gedacht gewesen, an der Buswendeschleife einen Brunnen und Spielgeräte für Kinder zu errichten. Die Gemeinde habe das Projekt aber aus finanziellen Gründen auf Eis gelegt. Da die Kommune nun aber keine zusätzlichen Gelder vom Freistaat für die Stabilisierung ihres Haushalts erhalte, sei das geplante Projekt nun erneut "auf die Tagesordnung gebracht worden", so Friepes.



Förderung bis zu 60 Prozent?

Der Vizebürgermeister zeigte sich zuversichtlich, dass es unter bestimmten Voraussetzungen dafür sogar Fördergelder über ein Leader-Projekt gebe. Eine Förderung von bis zu 60 Prozent sei möglich. 30 Prozent der Kosten will Friepes über andere Co-Finanzierungen in Form von Sponsoring-Maßnahmen zum Beispiel durch die Banken vor Ort zusammenbekommen. Für die restlichen zehn Prozent könnte dann die Gemeinde aufkommen.



Friepes schlug vor, zwei bis drei Angebote von Landschaftsarchitekten einzuholen, die sich schon mal darüber Gedanken machen sollten, wie sie an eine solche Aufgabe herangehen wollen. Außerdem sollen dann auch erste Kostenschätzungen ausgearbeitet werden.



Pferd nicht von hinten aufzäunen

Gemeinderat Anton Dennerlein (BRW) warnte davor, das Pferd von hinten aufzuzäumen. "Erst müssen wir uns mal im Klaren sein, was wir überhaupt wollen", brachte Dennerlein in die Diskussion ein. Für Gemeinderat Norbert Sebald (BRW) war die Fläche an der Bushaltestelle viel zu klein für einen markanten "soziokulturellen Dorfmittelpunkt". Er verstehe unter der Bezeichnung auch ein Gebäude, in dem man sich treffen könne und für ein solches Gebäude sei die dortige Fläche einfach zu klein.



Bürgermeister Gerhard Amon (CSU) bremste die im Rat aufkommende Euphorie für dieses Projekt. Man müsse erst einmal die Kosten abwarten, so Amon. Gemeinderat Alfred Hack (BRW) konnte sich so gar nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass mitten auf der Fläche der Buswendeschleife ein Kinderspielplatz entstehen soll. Die "Insel" sei umgeben von Straßen. Das sei viel zu gefährlich.

Friepes wiegelte ab. Man solle doch erst einmal abwarten, was bei den Vorschlägen der Planer herauskomme. Erst dann könne man auch hinsichtlich der Kosten eine Aussage treffen.



Beschlossen wurde mit einer Gegenstimme, dass zwei bis drei Planer beauftragt werden, sich Gedanken über die Gestaltung eines solchen "soziokulturellen Dorfmittelpunktes" zu machen.

Beschlossen wurde auch, dass in diesem Jahr wieder einen Adventsmarkt abgehalten wird. Allerdings soll dieser Adventsmarkt nur einen Tag dauern. Als Termin wurde der 1. Dezember festgelegt.



Hack will Mandat niederlegen



Überraschend verlas Erster Bürgermeister Gerhard Amon ein Schreiben des langjährigen Gemeinderates Bernhard Hack (BRW), der ankündigte, er wolle sein Gemeinderatsmandat im April niederlegen.



Beim neuen Baugebiet an der Kirchenstraße sollen laut Amon in der nächsten Woche bereits sogenannte "Suchschlitze" gegraben werden. Das Landesamt für Denkmalpflege will sichergehen, dass es dort keine Bodendenkmäler gibt.