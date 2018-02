Prügelei zwischen Autofahrer und Radler in Forchheim - Zeugen gesucht

Am Sonntagabend (5.2.2018), gegen 18:45 Uhr, kam es in der Bayreuther Straße 4 zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern.





Ein 39-jähriger Ford Transit-Fahrer und ein 50-jähriger Radfahrer gerieten hierbei aneinander und beschwerten sich jeweils über die Fahrweise des Anderen. Die Meinungsverschiedenheit gipfelte schließlich in wechselseitigen Schlägen in das Gesicht des jeweiligen Kontrahenten.



Die Polizei Forchheim sucht in diesem Zusammenhang noch Zeugen.