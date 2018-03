Poppsternla gewinnen Innovationspreis

Sarah Szarek und ihre "Poppsternla" des GV Liederkranz Poppendorf überzeugen die Jury der Fränkischen Chorjugend mit ihrem Musical "Voll laaangweilig" und gewinnen den Innovationspreis 2017. Schon die Uraufführung des Musicals war ein großer Erfolg. Aber der mit 1000 Euro dotierte 1. Preis für besonders innovative Ideen im Chorgesang setzt dem Projekt die Krone auf.

Ein Jahr lang hatten die Kinder mit ihrer Chorleiterin Sarah Szarek und vielen Helfern auf den großen Tag hingearbeitet. Bei den Arbeiten an der Kulisse sowie bei den Kostümen halfen Eltern und Großeltern mit. "Ganz Poppendorf ist auf den Beinen" konnte man bei einem Radiointerview hören.

Doch das Projekt bot mehrere Besonderheiten, die letztendlich zum Erfolg führten. Das Familienmusical "Voll laaangweilig" ist ein Werk des polnischen Komponisten Jan Freicher und der Chorleiterin Sarah Szarek, die sie gemeinsam für die Poppsternla schrieben.



Ferien bei Oma und Opa

Die Uraufführung fand in einer überfüllten Hirtenbachhalle in Heroldsbach statt. Die Geschichte dazu ist rührend: Ein kleines Mädchen will genau wie ihre Freunde in den Sommerferien verreisen und die große Welt erleben. Doch stattdessen muss es die Zeit bei Oma und Opa verbringen. Es scheint "voll laaangweilig" zu werden. Doch zusammen mit Oma entdeckt es unter dem Dachboden eine alte Schatzkiste aus Opas früheren Zeiten als Seemann. Gemeinsam tauchen sie in die spannende Vergangenheit ein und erleben viele Abenteuer.



Eine weitere Besonderheit war die vereinsübergreifende Arbeit: Im Orchestergraben saß das Schülerorchester des Musikvereins Heroldsbach und gab der Aufführung eine besondere Note. Der Auftritt der Tänzerin des Ballett-Zentrums Erlangen sorgte für strahlende Kinderaugen. Das Zusammenspiel der drei Vereine gab dem Nachmittag einen besonderen Charakter und verzaubte alle Zuschauer, egal ob groß oder klein.



Für Kinder und Erwachsene

Die Jury war vor allem von der generationsübergreifenden Methodik beeindruckt: So ist das Musical für Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen geeignet. Beim finalen Abschlusslied sangen alle Chorkinder mit ihren Eltern und Großeltern auf der Bühne. Spätestens beim Schlussbild musste der ein oder andere zum Taschentuch greifen.



Stolz nahm Sarah Szarek den Innovationspreis von Jochen Kästner, Vorsitzender der Fränkischen Chorjugend, beim außerordentlichen Chorjugendtag in Bayreuth an und kündigte an, das Preisgeld in weitere Projekte zu investieren.