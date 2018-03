Polka, passend zum Jubiläum

Passend zum Jubiläum eröffnete der Musikverein Langensendelbach-Marloffstein sein Festkonzert anlässlich seines 50-jährigen Bestehens mit der Polka "Ein halbes Jahrhundert". Eingestimmt wurden die Besucher aber zunächst durch eine breite Bilderrückschau auf das Vereinsgeschehen.

Es war einmal eine Knabenkapelle...fünf der heute noch aktiven Musiker aus der Anfangszeit intonierten denn auch zu Beginn das Wallfahrtslied "Im frühen Morgenlicht..." Im Dezember 1968, so Konzertmoderator und Erster Vorsitzender Hans Knetzger, rief Pfarrer Konrad Stark die erste Kapelle ins Leben, erst einmal ausgerichtet auf kirchliche Belange. Waren es damals nur junge Männer, ist heute zumindest das Jugendorchester paritätisch besetzt.

Schon bald wuchs das Repertoire. So war es für das Festkonzert ein Leichtes, ein buntes Musikprogramm aus dem Repertoire der letzten 20 Jahre zusammenzustellen. "Das große Orchester durfte selbst auswählen", verriet Knetzger, der selbst am Saxophon mitwirkte.

Ein besonderes Anliegen des ortsübergreifenden Kulturträgers ist die Jugendarbeit. Sie manifestiert sich vor allem im Jugendorchester unter der Leitung von Nikolaus Huber. Aber auch um den Start in ein (Hobby-)Musikerleben nimmt sich der Verein an, zusammen mit der Schule engagiert er sich im Projekt "Jeki" und einer Bläserklasse. Zwölf Kinder haben im vergangenen Herbst eine Instrumentalausbildung im Verein begonnen.

" Fluktuation, die nicht selten, beruflichen Belangen der Musiker geschuldet ist, muss auch der Musikverein Langensendelbach-Marloffstein verkraften", berichtete Knetzger. Und dennoch zeichnet er sich, wie dieser Konzertabend bewies, durch musikalische Kontinuität aus und vertritt - wie es Dirigent Herfried Schuster in seinem Grußwort formulierte - "den Namen und die Farben seiner beiden Heimatgemeinden in der näheren und weiteren Umgebung würdig und anständig".

Doch von nichts kommt nichts. Vor jedem Konzert stehen die Proben. So um die 100 Termine im Jahr sind das, ehe ein solch fulminantes Konzert wie am Samstagabend auf die Beine gestellt werden kann.

Der Rückgriff auf Jahrzehnte verbietet sich von Natur aus beim Jugend-Ensemble. Es blieb lieber am Puls der Zeit und unterhielt das Publikum mit der Titelmelodie der amerikanischen Serie "Game of Thrones" und einem Arrangement aus Disney Blockbustern. Besonders hervorzuheben sind hierbei die jungen Musikanten, die reichlich Informationen zu den Komponisten und Stücken dem Auditorium vortrugen.

Das große Orchester mit rund 50 Musikern unter der Leitung von Herfried Schuster, der nach zehn Jahren als Dirigent des Ensembles allerdings bald in den Ruhestand gehen will, begann dem Konzertanlass gemäß mit der Polka von Very Rickenbacher "Ein halbes Jahrhundert". Der Programmbogen griff stellenweise in die Filmgeschichte zurück, man denke dabei nur an den Komponisten Ennio Morricone oder das James-Bond-Medley.