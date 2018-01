Polizei sucht Graffiti-Sprayer in Ebermannstadt

En unbekannter Graffti-Sprayer hat zwischen Silvester und dem 2. Januar die Scheibe des Bushaltestellenhäuschen am Bahnhofsplatz in Ebermannstadt mit der roten Aufschrift "Bad Roxy" beschmiert. Wer diesbezüglich Hinweise geben an, bitte mit der Polizei Ebermannstadt, Tel. 09194/73880, in Verbindung setzen.