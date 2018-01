Polizei-Großeinsatz im Landkreis Forchheim: Toter am Walberla gefunden

Nur noch tot fanden am Montagnachmittag Einsatzkräfte der Polizei einen 57-Jährigen auf dem Walberla. Der Mann aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt wurde am Samstagnachmittag als vermisst gemeldet. Laut Polizei liegen liegen derzeit keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor.



Nachdem sich Angehörige ernsthaft Sorgen um den verschwundenen 57-Jährigen machten, hatten sie am Samstag die Polizei in Mittelfranken verständigt. Erste Erkenntnisse deuteten darauf hin, dass sich der Mann im Landkreis Forchheim aufhielt.



Suche mit zahlreichen Einsatzkräften

Am Samstagabend entdeckte eine Polizeistreife am Fuße des Walberla den verlassenen Wagen des Vermissten. Suchmaßnahmen mit Streifenbesatzungen, einem Hubschrauber sowie Flächen- und Personensuchhunden des Rettungsdienstes bis zum frühen Montagmorgen blieben zunächst ohne Ergebnis.



Am Montagvormittag setzte die Polizei Ebermannstadt die Suchmaßnahmen mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers fort. Um die Mittagszeit entdeckte die Besatzung einen leblosen Körper am Fuße der sogenannten Geierswand. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass es sich hierbei um den 57-jährigen Vermissten handelt.



Die Bergung des Toten erfolgte durch die Bergwacht mit Unterstützung des Polizeihubschraubers. Die Kriminalpolizei Bamberg hat die weiteren Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Tod des Mannes übernommen. Hinweise auf Beteiligung Dritter liegen derzeit nicht vor.