Politischer Eklat in Hausen: Rechnungsprüfung kritisiert Gemeindeverwaltung scharf

Der gemeindliche Rechnungsprüfungsausschuss sieht sich in seiner Arbeit nicht nur nicht ernst genommen, sondern auch in seiner Arbeit enorm behindert, so Roland Garcon (UWG), der Rechnungsprüfungsausschussvorsitzende. Von Seiten der Gemeindeverwaltung geht man aber in die Gegenoffensive und wirft dem Rechnungsprüfungsausschuss große Eingriffe in den täglichen Verwaltungsablauf vor. In der jüngsten Gemeinderatssitzung kam es dann zum Eklat.



Bürgermeister Gerd Zimmer (SPD) machte zu Beginn des Tagesordnungspunktes klar, dass der gemeindliche Rechnungsprüfungsausschuss seine Befugnisse weit überschreite und gab im Laufe der hitzigen Diskussion dann sogar zu, dass er sich vom Rechnungsprüfungsausschuss in seiner Amtsausübung zu sehr kontrolliert fühle.



Roland Garcon und seine Kolleginnen und Kollegen des Rechnungsprüfungsausschusses, darunter auch Gemeinderätin Gerlinde Kraus (SPD), erheben schwere Versäumnisvorwürfe gegen die Verwaltung. Zum einen beanstandet der Rechnungsprüfungsausschuss, dass bei heute die Haushaltsjahresrechnung für das Jahr 2016 nicht vorliegt, worin das Kontrollgremium eine Verletzung des Artikels 103, Abs. 4 der Gemeindeordnung sieht. Doch damit nicht genug, es werden in der Verwaltung verschwundene Verwaltungsvorgänge beanstandet, auf Prüfungsempfehlungen und -hinweise erhalte man von Seiten der Verwaltung schon jahrelang keine Antwort mehr.



Das Ende des Rechnungsprüfungsausschusses?

In der jüngsten Sitzung wurde dann der Geschäftsantrag gestellt, darüber zu entscheiden, ob man den Rechnungsprüfungsausschuss überhaupt weiterhin bestehen lassen wolle. Bürgermeister Gerd Zimmer (SPD) und die Verwaltung sehen sich durch die Prüfungshandlungen und die Forderungen des Ausschusses in ihrer täglichen Arbeit enorm beeinträchtigt. Diese Anschuldigungen weist der Rechnungsprüfungsausschuss von sich. Selbstverständlich gestalte man die Prüfungen wirtschaftlich sinnvoll und wolle den Tagesablauf nicht über Gebühr strapazieren. Aber wenn man seit Jahren keine Rückmeldungen auf Empfehlungen und Hinweise bekomme, Unterlagen vorenthalten werden, dann zeuge dies nicht gerade von einer entsprechenden Transparenz, kritisierte Garcon.



Enttäuscht zeigte sich Garcon über das Verhalten von Bürgermeister Gerd Zimmer, der damals in seinem Bürgermeisterwahlkampf für mehr Transparenz und Offenheit geworben habe und jetzt - so Garcon - genau das Gegenteil praktiziere. "Natürlich muss der Rechnungsprüfungsausschuss auch den Bürgermeister kontrollieren", stellte Garcon fest. Man wolle von Seiten des Rechnungsprüfungsausschusses - dem Mitglieder aus allen im Gemeinderat sitzenden Parteien angehören - nicht nur rückwirkend in Form der Einhaltung der Haushaltssatzung prüfen, sondern auch vorausschauend. Der Rechnungsprüfungsausschuss sei quasi der verlängerte Kontrollarm der Bürgerinnen und Bürger.



Wenn der Rechnungsprüfungsausschuss auch weiterhin in seiner Ausübung behindert werde, dann müsse man überlegen, ob man den Ausschuss nicht auflöst, so Garcon. Mit dem Echo der Bürgerinnen und Bürger müsse dann der Bürgermeister leben.



Bürgermeister Zimmer stellte sich in der ganzen Diskussion schützend vor seine Verwaltung. Wie bereits öffentlich bekannt sei, habe man in der Gemeindeverwaltung große Personalprobleme. Geschäftsleiter Heinz Meisel sei heillos überlastet, so Zimmer. Vielen anderen Mitarbeitern gehe es ähnlich, so der Rathaus-Chef. Prompt folgte die Antwort von Garcon: "Das Dauerargument Personal zieht nicht", ärgerte er sich.



Gemeinderat Daniel Singer (CSU) sah in den offenbar katastrophalen Zuständen in der Gemeindeverwaltung einen ganz anderen Schuldigen. Er unterstellte Zimmer Unfähigkeit zum Führen einer Verwaltung. "Das ist ein typisches Beispiel wie du die Gemeinde führst", so Singer. "Das ist auch ein Grund, warum so viele Mitarbeiter die Gemeinde Hausen verlassen haben", ist Singer der Meinung. Zimmer wies dies als Unterstellung scharf zurück. "Das stimmt so nicht, das ist falsch", wehrte sich Zimmer. Bei der anschließenden Abstimmung, ob man auch weiterhin an einem Rechnungsprüfungsausschuss festhalten wolle, stimmte der Gemeinderat - mit einer Gegenstimme für den Erhalt des Rechnungsprüfungsausschusses. Gemeinderätin Katja Steinbrenner (CSU) sah unter diesen Voraussetzungen keinen Sinn mehr für eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen Gemeindeverwaltung und Rechnungsprüfungsausschuss und stimmte für die Abschaffung des Ausschusses. Der Rechnungsprüfungsausschuss wird also bis auf Weiteres seine Arbeit fortsetzen.



Hintergründe zum Rechnungsprüfungsausschuss

Gemäß Artikel 103 der Bayerischen Gemeindeordnung ist die Bildung eines Rechnungsprüfungsausschusses bei einer Gemeinde, die größer als 5000 Einwohner ist, verpflichtend. Das trifft auf die Gemeinde Hausen mit seinen beiden Ortsteilen - mit insgesamt rund 3600 Einwohner - nicht zu. In diesem Fall ist die Bildung eines Rechnungsprüfungsausschusses freiwillig. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat die Aufgabe den Jahresabschluss zu prüfen. Über die entsprechenden Beratungen sind Niederschriften zu erstellen. Hätte der Gemeinderat Hausen die Abschaffung des Rechnungsprüfungsausschusses beschlossen, wäre nicht das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises für die Prüfungen in der Gemeindeverwaltung Hausen zuständig, sondern laut Bayerischer Gemeindeordnung der Gemeinderat in Gänze zur Rechnungsprüfung berechtigt. Die örtliche Prüfung der Jahresrechnung ist innerhalb von zwölf Monaten, die eines möglichen konsolidierten Jahresabschlusses nach 18 Monaten.