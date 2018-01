Pinzberger Haderlumpen holen Volksmusikstar Marc Pircher nach Forchheim

Marc Pircher und die "Rebellion im Zillertal 90-95"

Ob Kirchweih, Dorffest, oder Faschingsparty: Es gibt kaum Anlässe, zu denen die Pinzberger Haderlumpen noch nicht aufgespielt haben. Zu ihrem fünften Bühnenjubiläum hat die Band einen besonderen Gast nach Forchheim eingeladen: Marc Pircher, ein Star in der Volksmusikszene. Hits wie "Sieben Sünden" und "Schatzi, schenk mir ein Foto" haben den Österreicher auch in Deutschland berühmt gemacht. Zwei Konzerte, eines am 30. Januar und eines am 1. Februar, gibt Marc Pircher zusammen mit seiner Projektband "Rebellion im Zillertal 90-95". Dazwischen spielen die Pinzberger Haderlumpen. Für das Konzert am 1. Februar gibt es noch Karten, das erste Konzert ist bereits ausverkauft.Wie die Haderlumpen den Volksmusikstar Marc Pircher nach Forchheim holen konnten und was die Konzertbesucher erwartet, lesen Sie in einem ausführlichen Premium-Artikel auf www.infranken.de Dienstag, 30. Januar (bereits ausverkauft) und am Donnerstag, 1. Februar in der Jahn-Kulturhalle in Forchheim. Einlass ist um 18 Uhr, Beginn jeweils um 19.30 Uhr. Die Band spielt die bekannten Lieder der Zillertaler Schürzenjäger aus den Jahren 1990-1995 in der Schürzenjäger-Besetzung.Feste Platzkarten gibt es über die E-Mail info@pinzberger-haderlumpen.de , über die Telefonnummer 0160/8945078 oder über das Kontaktformular auf der Internetseite der Band www.pinzberger-haderlumpen.de . Eine Platzkarte für das Konzert kostet im Vorverkauf 20 Euro.