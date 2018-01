Pfarrer Wolf wirbt für größeren Kindergarten

Eine Premiere bedeutete die aktive Teilnahme von Pfarrer Werner Wolf an der Obertrubacher Gemeinderatssitzung. Bürgermeister Markus Grüner (CSU) begrüßte den Pfarrer dazu im Sitzungssaal des Rathauses von Obertrubach. Grund für das Erscheinen Wolfs war die geplante Erweiterung des kirchlichen Kindergartens St. Marien in Obertrubach.



Als Bauherr tritt die Kirchenstiftung St. Laurentius auf. Pfarrer Wolf erläuterte den Planentwurf des Architekturbüros Markus Geppert aus Pegnitz.

Der Kindergarten existiert seit 1993.Heute werden 80 Kinder hier betreut. In einem ersten Ansatz war man davon ausgegangen, dass 150 000 Euro für die notwenige Erweiterung ausreichen.



Abstimmung mit dem Ordinariat

Inzwischen hat sich herausgestellt, dass doch eine intensivere Planung nötig wird. Im vorliegenden Entwurf vom Architekten Markus Geppert sind nun rund 370 000 Euro als Projektkosten veranschlagt.



Pfarrer Wolf zeigte auf, dass noch einige bauliche Verfeinerungen für das Gebäude in Holzständerbauweise erforderlich sind. Dann ist ein Gespräch zwischen den Verantwortlichen mit der Regierung in Bayreuth vorgesehen, um das Projekt endgültig in einer weiteren Abstimmung mit der Erzdiözese und dem Gemeinderat in trockene Tücher zu bringen.



Gleich eingangs stellte Wolf fest, dass das Ordinariat in Bamberg sich generell nicht mehr an solchen Baumaßnahmen finanziell beteiligt. Bei etwa 400 Kindergärten in der Erzdiözese übersteigt dies einfach die Möglichkeiten, weshalb man sich lediglich auf Instandhaltung konzentrieren möchte. Ausgehend von einer staatlichen Förderung von 85 Prozent wären 81 000 Euro ungedeckt. Nach bisheriger Beschlusslage tragen davon die Kommune 65 000 Euro und die Kirchenstiftung 16 000 Euro.

"Wenn wir schon etwas machen, sollte es etwas Ordentliches sein. Kinder sind schließlich die Zukunft unserer

Gemeinde", sagte der Pfarrer.



Hohe Qualität

Die Verwaltung des kirchlichen Kindergartens erfolgt seit Jahren ehrenamtlich durch Markus Habermann. Über 33 Jahre habe sich die vertrauliche Zusammenarbeit mit der Gemeinde bewährt, das werde auch künftig so sein. Man werde auch jetzt wieder zu einer guten Lösung kommen, ist sich Wolf sicher.



Der Pfarrer nannte es erfreulich, dass Geburtenrate wieder deutlich steigt. Kindergarten, Schule und möglichst auch ein Laden seien notwendige Bestandteile einer hohen Wohnqualität. Die Grundschule in Bärnfels bestätige der Kindertagesstätte zudem eine gute Vorbereitung für den Schulbeginn. Jetzt wird ein Gespräch mit der Regierung in Bayreuth angestrebt, um konkrete Zahlen offizielle zugesagt zu bekommen. 2018 feiert der Kindergarten sein 25-jähriges Bestehen.



Der Wunsch von Pfarrer Wolf ist es, dann auch die erweiterte Einrichtung einweihen zu können. Wolf dankte dem Gemeinderat und Bürgermeister Markus Grüner für ihre Unterstützung.

Der Gemeinderat wird noch einmal bei einer Besichtigung ein klares Bild über die momentane Einrichtung und die Gegebenheiten machen.