Pfarrer Weigand ist beeindruckt von der Leistung der Sternsinger

Am 6. Januar, dem Dreikönigstag, ziehen sie zu dritt von Haus zu Haus, singen kirchliche Lieder und segnen die Häuser. Die Sternsinger stehen als Symbol für die Heiligen Drei Könige. Klaus Weigand, Pfarrer von St. Wolfgang Hausen und St. Michael Heroldsbach, erklärt, was es mit der Tradition des Sternsingens auf sich hat.



Wer waren diese "Heiligen Drei Könige"? "In der Bibel ist in der Weihnachtsgeschichte ja eigentlich von drei Weisen aus dem Morgenland zu lesen, die Jesus nach seiner Geburt Geschenke brachten", sagt Pfarrer Weigand.



Stern an der Spitze

Von Weihnachten bis zum Dreikönigstag sind die Sternsinger unterwegs. Mit sich führen sie einen Stab, an dessen Spitze ein Stern befestigt ist: eine Erinnerung an den Stern von Bethlehem, der den Weg zur Krippe wies. Dabei gibt es bezüglich der Bezeichnung unterschiedliche Ansichten über die drei Könige. Mal sind sie Weisen, mal Magier, ein anderes Mal Sterndeuter, die dem neugeborenen Jesuskind eine Ehre erweisen wollen.



Die Überlieferung der Sternsinger reicht bis ins Mittelalter zurück. Dabei handelte es sich um Kinder, aus ärmeren Familien stammend, die um Silvester herum vor Klöstern oder Häusern geistlicher Würdenträger um eine Spende baten. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts hielt sich diese Tradition. Gesammelt wurden Spenden in Form von Naturalien. Von den Gläubigen bekamen sie Obst oder auch etwas Gebäck.



Neue Kombination

Mitte des 20. Jahrhunderts kombinierte der Bund der Deutschen Katholischen Jugend die Tradition mit wohltätigen Zwecken. Ziel der Sternsinger war es von nun an, Geld für soziale Organisationen und Einrichtungen zu sammeln, womit Kinder und Jugendliche in aller Welt unterstützt werden. "Ich finde es gut, dass sich Kinder für Kinder engagieren", meint Weigand.



Lateinischer Schriftzug

Auf ihrem Weg von Haus zu Haus bringen die Sternsinger mit geweihter Kreide oder Aufklebern den Schriftzug "C+M+B" an Türrahmen an. "C+M+B in Verbindung mit der Jahreszahl steht keinesfalls - wie oft irrtümlich vermutet - für die Namen der Heiligen Drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar, sondern hat eine andere Bedeutung", erläutert der Geistliche. Die Abkürzung steht vielmehr für den lateinischen Schriftzug "Christus mansionem benedicat" (Christus segnet dieses Haus).



Der Segen dient dazu, das Böse von dem gesegneten Haus abzuwenden. Er wird auch heute noch - zum Dank für die Spende - verliehen. "Das ist schon eine Leistung, was die Kinder, verkleidet als Sternsinger, auf ihrer Tour durch die Gemeinde vollbringen", fügt der katholische Priester an. Woher er das so gut beurteilen kann? Er ist selbst schon mehrmals in einer Erwachsenen-Sternsingergruppe mitgelaufen und hat um Spenden gebeten, um Kinderarmut auf der ganzen Welt zu bekämpfen.



Das Datum 6. Januar

Warum der 6. Januar? "Der 6. Januar gilt als der Tag, an dem die Heiligen Drei Könige am Stall in Bethlehem angekommen sind", weiß Weigand. Alleine in Heroldsbach sind am 6. und 7. Januar rund 30 Kinder und Jugendliche unterwegs.



Sternsinger haben seit dem Start der Aktion "Dreikönigssingen in Deutschland" 1959 mehr als eine Milliarde Euro gesammelt. Rund 71.700 Projekte für benachteiligte Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa konnten damit seit Beginn der weltweit größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder unterstützt werden. Die beeindruckende Gesamtzahl lautet 1.040.800.000 Euro.



Im Bistum Bamberg

Im Erzbistum Bamberg sammelten die Sternsinger aus den beteiligten Pfarreien und Einrichtungen 1.514.766 Euro im Jahr 2017. Im Vorjahr lag das Ergebnis in der Erzdiözese bei 1.611.114 Euro. Die Zahlen gehen aus dem veröffentlichten Jahresbericht des Kindermissionswerks "Die Sternsinger" hervor.



2016 wurden mit den Erlösen aus der Aktion Dreikönigssingen 1639 Projekte in 107 Ländern unterstützt. Die Förderung der Bildung nahm mit 746 Projekten den größten Anteil ein. Darüber hinaus wurden unter anderem 169 Gesundheitsprojekte, 88 Maßnahmen zur Ernährungssicherung und 17 Nothilfeprojekte gefördert. In den Ländern Afrikas wurden 523 Projekte unterstützt, in Lateinamerika 487 und in Asien 420.



Die Sternsingeraktion kann in diesem Jahr ihr 60. Jubiläum feiern. Das Leitwort diesmal: "Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam gegen Kinderarbeit - in Indien und weltweit!"



Pfarrer Weigand hat eine Bitte: "Es wäre schön, wenn man den Kindern, wenn es kalt ist, vielleicht auch einen Schluck warmen Tee anbieten könnte." Der Geistliche weiß, dass es in seinen Kirchengemeinden in Hausen, Heroldsbach, Wimmelbach, Poppendorf, Oesdorf und Thurn eigentlich für die Menschen selbstverständlich ist, dass sie die Kinder auf ihrem Weg von Haus zu Haus nicht nur mit Süßigkeiten entlohnen, sondern bei Kälte auch etwas Warmes zu trinken geben.