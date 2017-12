Personenunterführung Eggolsheim ab Freitag frei

Die neue Personenunterführung am alten Bahnübergang im Markt Eggolsheim wird am 8. Dezember freigegeben. Gleichzeitig wird aber weitergebaut, wie die Deutsche Bahn mitteilt. Die provisorische Nutzung erfolgt ab Freitag im Laufe des Vormittags. Der Rückbau der bauzeitlich eingerichteten Fußgängerüberführung mit den Aufzügen beginnt ab Freitagabend.



Der Durchgang durch die Personenunterführung wird so gestaltet, dass stets eine halbseitige Nutzung gewährleistet wird. Die Seite, auf welcher noch Pflaster- und Betonarbeiten ausgeführt werden, ist durch einen Bauzaun abgegrenzt. Die Arbeiten an der Unterführung werden, je nach Verlauf des Winters, im Frühjahr abgeschlossen werden.



Die Bauarbeiten sind Teil des viergleisigen Ausbaus der 83 Kilometer langen Bahnstrecke Nürnberg-Ebensfeld im Projekt Nürnberg-Berlin (VDE 8). Informationen über Baudetails gibt es im Infopunkt in Forchheim, Am Bahnhofsplatz 10. Dort erläutert ein Bahn-Mitarbeiter von Mittwoch bis Sonntag von 12 bis 19 Uhr die Bauarbeiten.