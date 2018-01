Papier neben der Tonne wird künftig nur noch in Kleinstmengen mitgenommen

Die Abfallwirtschaft des Landkreises Forchheim entsorgt das Altpapier aus Privathaushalten durch die Firma Veolia. Wenn die Papiertonne nicht mehr ausreicht, wird gerne der Rest nebenhingestellt. Dies bringt jedoch laut Pressemitteilung des Landratsamtes einige Probleme mit sich: Denn bereitgestelltes Papier quillt bei Regen auf und zerfällt regelrecht beim Versuch, es in das Müllfahrzeug zu wuchten.



Darüber hinaus nimmt es stark an Gewicht zu. Bei an mehreren Haushalten zusätzlich bereitgestelltem Papier pro Straße sei dies nur mit enormem Zeit- und vor allem Kraftaufwand zu handhaben. Darüber hinaus können diese nassen Papierklumpen inmitten des restlichen Altpapiers schlechter sortiert werden. Ein hochwertiges Recycling sei unter Umständen nicht mehr möglich.



Außerdem stünden oftmals trotz fast leerer Papiertonnen Beistellmengen nebendran, was die Ladearbeit verdoppelt. Manchmal erfolgt die Bereitstellung sogar in Eimern oder Wannen. Das Entleeren dieser diversen Gefäße in die Schüttung des Müllfahrzeuges ist mit erheblichen Problemen verbunden.



Dieser unnötige erhöhte Aufwand bei der Einsammlung und Verwertung erhöht den Druck auf die Kosten, welche durch Gebühren auf die Bürger umgelegt werden.



Folgende Alternativen gibt es: Sollten zum Beispiel bei einem Umzug oder beim Kauf größerer Produkte übermäßiges Altpapier oder Kartonagen anfallen, können diese an den 30 Wertstoffhöfen im Landkreis Forchheim kostenfrei abgegeben werden. Sollte die Papiertonne regelmäßig nicht ausreichen, so kann eine zusätzliche Tonne kostenfrei bei der zuständigen Firma Veolia angefordert werden (Telefon 09502/94940, E-Mail Info-Pettstadt@veolia-umweltservice.de).



Oftmals befinden sich in den Papiertonnen nur einige sperrige Kartonagen und vor allem viel Luft. Meistens reicht es schon aus, die Kartonagen zu zerkleinern, so dass das ganze Papier hineinpasst. Papier von gewerblichen Betrieben ist (mit Ausnahme von Kleinmengen) ohnehin über privatwirtschaftliche Firmen zu entsorgen.