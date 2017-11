Heroldsbach vor 56 Minuten

Drogen

Oberfranken: Marihuana als Weihnachtsgeschenke in Heroldsbach entdeckt

Marihuana in Gläsern und als Weihnachtsbowle: Die Polizei hat in einer Wohnung in Heroldsbach (Lkr. Forchheim) illegale Weihnachtsgeschenke sichergestellt.