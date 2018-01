Oberfranken: Autofahrer kracht gegen Baum - schwer verletzt

Aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam am Montagabend ein 58-Jähriger auf der Staatsstraße von Gaiganz in Richtung Kunreuth von der Fahrbahn ab. Wie die Polizei berichtet fuhr er nach links ins Bankett, dann die Böschung hoch und kam an einem Baum zum Stillstand.Aufgrund leichten Alkoholgeruchs wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Fahrer kam schwer verletzt in eine Klinik in Erlangen. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 19.000 Euro.