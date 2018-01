Oberfranken: 65-jähriger Fahrradfahrer von Auto erfasst - Fahrerin unter Schock

Aufgrund der tiefstehenden Sonne am Mittwochmittag übersah eine 63-jährige Autofahrerin in Poxdorf einen entgegenkommenden 65-jährigen Rennradfahrer. Die Polizeiinspektion Forchheim berichtet, dass die Fahrerin von der Sendelbacher Straße aus nach links in die Schulstraße abbiegen wollte, bevor es zum Zusammenstoß kam.Der 65-Jährige stürzte daraufhin auf die Windschutzscheibe des Autos. Er verletzte sich mittelschwer und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 63-jährige Autofahrerin erlitt einen Schock. Es entstand ein Sachschaden von 4.700 Euro.