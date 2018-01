Oberfranken: 14-jähriger Schüler von Mann mit Messer bedroht - Zeugen gesucht

Zeugen gesucht



Ein Mann bedrohte am Dienstagmorgen einen 14-jährigen Junge am Joseph-Otto-Platz in Forchheim mit einem Messer. Wie die Polizei mitteilt, fuchtelte der etwa 20-jährige Mann ohne erkennbaren Grund mit einem Klappmesser vor dem Schüler herum und bewegte sich immer wieder auf diesen zu.Nachdem der Schüler einen Angriff abwehren konnte, flüchtete der Täter. Glücklicherweise wurde der Schüler nicht verletzt.Der bislang unbekannte Täter war etwa 20 Jahre alt, 185 cm groß, schlank und sprach mit ausländischen Akzent gebrochenen Deutsch. Wer Hinweise auf den Täter oder den Tathergang geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Forchheim in Verbindung zu setzen.