Oberflächenwasser soll aus Kanal herausgehalten werden

In der vorletzten Gemeinderatssitzung in diesem Jahr ging es zum wiederholten Male um die Festsetzungen der Bebauungspläne "Honingser Straße Ost" und "Honingser Straße Nord-Ost II". Hinterfragt wurden die Geschossflächenzahlen, die Baudichte und die unterschiedlichen Dachformen.



Nach der Abfrage eines Meinungsbildes sind aber alle genannten Punkte - so wie in der Vorplanung beschrieben - zwar umstritten, aber mehrheitsfähig.



Wohin mit dem Oberflächenwasser?

Kritischer wurde aber die Zuleitung des Oberflächenwassers in das Mischwassersystem gesehen. Ein häufiger Stau in der Honingser Straße wäre vielleicht die Folge. Deswegen sollte die Hydraulik des Kanals erneut geprüft werden. Das Oberflächenwasser soll aus dem Kanal auf jeden Fall herausgehalten werden.



Zisternen sind zwar vorgesehen, brächten aber nach Meinung aller Gemeinderäte nur eine geringe Entlastung. Eine Einleitung des Oberflächenwassers in den Bach einschließlich einer Rückhaltung und einer wasserrechtlichen Genehmigung ist notwendig. Bis zur Klärung wurden beide Bauleitplanungen zurückgestellt. Die Flächennutzungsplanänderung "Honingser Straße Ost" wurde genehmigt.



Dachstuhl des Rathauses

Im zweiten Tagesordnungspunkt ging es um den Dachstuhl des Rathauses. Die Erhaltung des alten Dachstuhles scheint schwierig. Das Ingenieurbüro Schulz aus Memmelsdorf hatte den Auftrag, die Kosten "alt" und "neu" nochmals genau zu rechnen. In der Diskussion war nicht nur der Mehrpreis von circa 50.000 Euro ein Thema, sondern auch der Raumzugewinn und die Tatsache, dass keine Kehlbalken den Raum bei einem neuen Dachstuhl durchziehen. Da das bestehende Rathausgebälk im ältesten Teil mehr als 140 Jahre alt ist, wurde mit 10:2 Stimmen beschlossen, das neue Dachgebälk zu wählen, um mehr Planungssicherheit zu haben.



Der Ingenieur Conrad von der Oberpfälzischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden stellte dann das Energieeffizienznetz im Landkreis Forchheim vor. In enger und kontinuierlicher Zusammenarbeit mehrerer Kommunen sollen Effizienz-Potenziale wirtschaftlich und nachhaltig erschlossen werden. Der Gemeinderat hat sich in der Vergangenheit häufig mit Ressourcenschonung und Energieeffizienz beschäftigt und hatte sich dabei unterschiedlichen fachlichen Beistand geholt. So, wie das Für und Wider diskutiert wurden, so war auch das Abstimmungsergebnis: Bei Stimmengleichheit war der Beitritt abgelehnt.



Für die Flächennutzungs- und Landschaftsplan-Änderung im Bereich des Bebauungsplanes "Feuerwehr Igelsdorf" und der Aufstellung des gleichen Bebauungsplanes der Stadt Baiersdorf wurden keine Einwendungen erhoben.



Zum Schluss der öffentlichen Teils der Sitzung war der Gemeinderat dann auch gegen einen Beitritt zur neu zu gründenden Wohnungsbaugesellschaft "Gewo Land GmbH" mit Sitz in Erlangen, da derzeit keine diesbezüglichen Flächen zur Verfügung stehen.