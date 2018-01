Oberbürgermeister kritisiert Jahn Forchheim - Vorstand will Stellung beziehen

Seit dem Neujahrsempfang von Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD) am Wochenende scheint die Kooperation zwischen Stadt und Jahn einen massiven Rückschlag erlitten zu haben. Auslöser war eine verbale Spitze des Oberbürgermeisters in Richtung Jahn-Vorstand.Beim Empfang mit über 200 Gästen erinnerte Kirschstein daran, dass mit dem Stadtratsbeschluss vom November 2017 eine "einvernehmliche Lösung" gefunden worden sei . Die SpVgg Jahn Forchheim e.V. soll in den Forchheimer Norden umsiedeln. Er betonte, dass die Stadt Grundstücksfragen geklärt und mit dem Investor Vereinbarungen zur Infrastruktur getroffen habe."Was aber ist mit den Hausaufgaben des Jahn?", fragte der Oberbürgermeister und verwies auf ein Schreiben. Tenor des Schriftstücks: Die Stadt möge bitte die Pacht für den Jahn in Teilen übernehmen, da sonst das Projekt in Gänze scheitere. Die Zeit dränge, meinte der Bürgermeister und sagte weiter: "Ich frage mich wirklich, mit welchem Selbstverständnis die Verantwortlichen des Sportvereins hier agieren. Alle um sie herum arbeiten, strengen sich an, bemühen sich und ringen um Lösungen. So frage ich mich, was der Führung des Sportvereins an Leistungsfähigkeit noch zuzutrauen ist?"Seitdem Neujahrsempfang erreichen die fünf Jahn-Vorstandsmitglieder zahlreiche Anrufe und E-Mails. Sie haben sich entschlossen, am Mittwochabend eine Stellungnahme zu den Vorwürfen zu verfassen. Als "Schlag aus heiterem Himmel" bezeichnete Uwe Schüttinger den Rüffel des Oberbürgermeisters. "Das kann man so nicht stehen lassen, als ob sich alle abstramplen und wir nix tun. Wir werden Stellung beziehen", kündigte Schüttinger an.