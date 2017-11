Nicky Weber neuer Geschäftsleiter der VG Dormitz

Mit einer 40-Stunden-Woche wird es vorerst nichts werden, darüber ist sich der neue Geschäftsleiter der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Dormitz, Hetzles und Kleinsendelbach, Nicky Weber, sicher. "Habe ich in den letzten Monaten auch fast nie gehabt", legt er nach.



Die Gemeinschaftsversammlung der VG bestimmte in nichtöffentlicher Sitzung Weber zum neuen Geschäftsleiter. Der 30-jährige Verwaltungsfach- und Betriebswirt ist verheiratet und hat zwei Söhne. Weber weiß, dass ein Berg Arbeit vor ihm liegt.



"Ich habe mich mit meinem Aufgabengebiet schon vertraut gemacht", sagt er. Geboren im Erzgebirge kam er 2000 mit seinen Eltern in den mittelfränkischen Landkreis Roth. 2006 absolvierte er seine Ausbildung beim Landkreis Roth zum Verwaltungsfachangestellten. Dem folgte 2013 der Studienabschluss als Betriebswirt an der Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie (VWA) Nürnberg, anschließend Fortbildung zum Verwaltungsfachwirt mit Abschluss. 2016 absolvierte er den Lehrgang Ausbilder mit Prüfung "Ausbildung der Ausbilder" bei der Industrie- und Handelskammer (IHK Nürnberg).



Kultur und Tourismus

Tätig war Weber im Bereich Kultur und Tourismus des Landkreises Roth mit Schwerpunkt Messeorganisation und Vermarktung des Fränkischen Seenlandes. Dort sammelte er auch erste Erfahrungen vor Kommunalgremien. Zweieinhalb Jahre war er Assistent des Dienststellenleiters Wolfgang Eckert, der die Mammutaufgabe hatte, Stadtbibliothek und Bildungszentrum als eine organisatorische Einheit zu verschmelzen. Inhaltlich waren dies seine lehrreichsten Jahre, sagt Weber.



Als die VG Dormitz im Frühjahr 2016 die Stelle für das Haupt- und Rechtsamt ausschrieb, bewarb er sich sofort und konnte die Entscheidungsträger von sich überzeugen. Die Chance, künftig näher bei der Familie arbeiten zu können, habe er sich nicht entgehen lassen, bekennt Weber. Seit dem Frühjahr besitzt er auch die Qualifikation als Standesbeamter.



Positiv aufgenommen

"Wir haben mit dem neuen Geschäftsleiter Nicky Weber in der VG Dormitz die richtige Wahl getroffen", freut sich VG -Vorsitzende und Hetzleser Bürgermeister Franz Schmidtlein (BHH). Die Reaktion bei den Beschäftigten in der Verwaltungsgemeinschaft Dormitz war überaus positiv. "Ich finde es super, er geht auf uns zu, man kann mit ihm reden und er ist sehr kollegial", sagt etwa Ramona Will. Während Jessica Frimmel sich kurz fasst : "Die Verwaltungsgemeinschaft hat eine äußerst positive Entscheidung getroffen." Olaf Drescher sagt es noch deutlicher: "Mit Nicky Weber wird Kollegialität, Zusammenhalt und Arbeitsklima eine neue Bedeutung im Rathaus bekommen."