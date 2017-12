Unfall bei Schneeglätte: Neunkirchener versucht vergeblich auszuweichen

Am Donnerstag gegen 22.35 Uhr ist es auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Kalchreuth (Kreis Erlangen-Höchstadt) und Buchenbühl aufgrund von Schneeglätte zu einem Unfall im Begegnungsverkehr gekommen.Bei dem Unfall geriet eine 25-jährige Frau aus Nürnberg, die in Richtung Buchenbühl unterwegs war, an einem Gefällestück mit ihrem Auto auf die linke Fahrbahnseite. Ein entgegenkommender 63-jähriger Autofahrer aus Neunkirchen am Brand versuchte noch nach links auszuweichen, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht verhindern und landete anschließend in der linken Böschung.Die Unfallverursacherin geriet mit ihrem Pkw auf die andere Fahrbahnseite und kam auf dem Dach im Straßengraben zum Liegen. Die Frau konnte durch die von der Feuerwehr geöffnete Heckklappe selbständig das Fahrzeug verlassen und war nur leicht verletzt. Vorsorglich wurde sie zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.Der 63-jährige Fahrer und seine gleichaltrige Ehefrau blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.Während der Unfallaufnahme waren die Feuerwehren von Kalchreuth und Röckenhof zur Ausleuchtung und Sperrung der Ortsverbindungsstraße eingesetzt. Es entstand laut Polizei "hoher Sachschaden", eine Schadenssumme wurde nicht genannt.Beide Fahrzeuge waren mit Winterreifen mit ausreichendem Profil ausgerüstet. Die Polizei Erlangen-Land erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass neben einer vorschriftsmäßigen Bereifung auch eine den Straßen- und Witterungsverhältnissen angepasste Geschwindigkeit zu beachten ist.