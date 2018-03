Neue Trends im Frühling

Schluss mit Kälte und Frost. Beim verkaufsoffenen Sonntag finden die Besucher alles, was sie für den Frühlingsbeginn brauchen.

Wer auf der Suche nach neuer Mode und einer frühlingsfrischen Garderobe ist, der sollte unbedingt bei Textil Winkler am Marktplatz vorbeischauen. Extra für den verkaufsoffenen Sonntag gibt es hier wieder die "Primel"-Aktion: Jeder Kunde bekommt zu seinem Einkauf eine Primel geschenkt, dazu wird der ganze Verkaufsraum den Blumen geschmückt.

Geschäftsführerin Cäcilie Winkler hat außerdem bereits jede Menge Modetrends im Angebot. Die Jack & Jones Kapuzenpullover hat sie als ein Highlight für den Sonntag bereitgestellt. Aber auch andere Trends wie Kleider mit verspielten Designs oder Blusen mit Trompetenärmeln sind bei Winkler zu finden. In Sachen Modetrends sind sie hier ebenfalls top beraten. "Die Farbe Rosé, Ankermotive verspielte florale Motive und Schmetterlingsbatiken sind aktuell voll im Trend", erklärt Winkler.

Wer eher für Mode auf der Nase zu begeistern ist, wird im Optikgeschäft Fey & Eye fündig. Hier finden interessierte Kunden vor allem die neuesten Sonnenbrillentrends von Mexx, Paul & Joe, Eschenbach und Humphreys.

Außerdem gibt es noch bis zum 31. März die Gleitsichtglas-Testwochen. Interessierte Kunden erhalten hier kostenlose und Sehschärfen-Prüfung. Dazu gibt es ein hundertprozentiges Rückgaberecht bei gekauften Brillen. Oben drauf verspricht der Geschäftsinhaber noch einen Preisvorteil von 100 Euro auf die getesteten Gläser bei Zufriedenheit.

Der verkaufsoffene Sonntag in Ebermannstadt ist der richtige Tag, um sich auf die nahenden Ostertage vorzubereiten. Die Werbegemeinschaft Ebermannstadt hat gemeinsam mit dem Zentren-Management Ebermannstadt die Osteraktion 2018 ins Leben gerufen. Die Kunden von 20 teilnehmenden Geschäften erhalten im Zeitraum vom 11. März bis zum 5. April für jeden Zehn-Euro-Einkauf einen Aufkleber, mit dem sie Gewinnkarten füllen können. Jede gefüllte Gewinnkarte kann als Los genutzt werden, deren Gewinner am 14. April auf dem Marktplatz gezogen werden. Der erste Preis ist Gold im Wert von circa 1.000 Euro, gesponsert von der Volksbank Forchheim. Viele weitere Sachpreise und Gutscheine warten ebenfalls auf die Teilnehmer.

Rewe bietet die richtige Abwechslung und Erholung nach einer langen Shopping-Tour. Hier kann der Kunde sich mit frischem Obst stärken oder seinen Einkauf erledigen. Der Clou: Am verkaufsoffenen Sonntag gewährt Rewe zehn Prozent Rabatt auf alles. Außerdem bekommen alle Kunden, die für 40 Euro oder mehr einkaufen, einen Fünf-Euro-Gutschein für ihren nächsten Einkauf.

Beim Autohaus Hirsch kann der Kunde am Sonntag mit seinem neuen Traumauto nach Hause fahren. Die neuesten SUV-Modelle mit dem Sorglos-Paket bieten einen Preisvorteil bis zu 4000 Euro! Besonders gefragt sind aktuell die SUV-Alleskönner Crossland X, Mokka X und Grandland X. Außerdem lädt der neue Insignia vor Ort zum Erleben ein, eine Probefahrt nach Terminvereinbarung beweist seine Fahrerlebnis, Flexibilität und ein Wellnessgefühl.