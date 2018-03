Neue Gesichter im Förderverein Höhenschwimmbad Gößweinstein

Während der Mitgliederversammlung des Fördervereins Höhenschwimmbad Gößweinstein im Gasthof "Zur Fränkischen Schweiz" traten zwei langjährige Beisitzer auf eigenen Wunsch von ihrem Amt zurück. Hermine Haas und Norbert Grün werden zukünftig den Verein als Mitglieder im Freibad unterstützen. Schriftführerin Elke Hübner legte ihr Amt aus beruflichen Gründen nieder. Für sie wurde Petra Grün als neue Schriftführerin gewählt. Claudia Lodes und Anita Lauerer-Warzecha unterstützen den Vorstand zukünftig als Beisitzerinnen.



Alle weiteren Mitglieder des Vorstands wurden einstimmig in ihrem Amt bestätigt. Ehrenvorsitzender Jürgen Kränzlein lobte das Engagement aller Mitglieder und freute sich, dass der "Kopf" des Vereines, also Vorsitzender Martin Redel, sich weiterhin mit viel Herzblut für den nun seit 18 Jahren bestehenden Freibad-Förderverein einbringen wird.



Auch in der kommenden Freibad-Saison sind zahlreiche Aktionen geplant. Am 3. Juni wird der seit acht Jahren beliebte Familiennachmittag mit Attraktionen für Groß und Klein abgehalten. Im August findet eine Theaterveranstaltung mit dem Fränkischen Theatersommer/Landesbühne Oberfranken statt. Alle Mitglieder des Vereins sind zu einem monatlichen Grillabend auf dem Freibad-Gelände eingeladen, um dort nicht nur gemeinsam zu arbeiten, sondern sich wie die vielen Gäste auch gemeinsam entspannen zu können. Der Förderverein hat aktuell 129 Mitglieder, von denen 25 zur Hauptversammlung gekommen waren.