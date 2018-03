Neue Blumen für Forchheim: Pflanzaktion am Josef-Otto-Platz

Mehr als 150 neue Blumen pflanzten Schüler der Adalbert-Stifter-Mittelschule mit Unterstützung des Bürgerzentrum-Mehrgenerationenhaus Forchheim, dem Gartenamt der Stadt Forchheim und Freiwilligen am 14. und 21. März 2018 am Joseph-Otto-Platz.



Die Wohnungsbau- und Sanierungsgesellschaft der Stadt Forchheim(GWS) geht im Rahmen des Förderprogramms "Soziale Stadt" die Umgestaltung des Joseph-Otto-Platzes in kleinen Schritten an und initiiert nun einzelne Maßnahmen.



Vorschläge der Schüler

Die teilnehmenden Schüler waren unter Anleitung von Markus Rossert mit viel Engagement dabei die an die Rasenfläche angrenzenden Büsche von Laub zu befreien und die Fläche zur Bepflanzung vorzubereiten. Die über 150 neuen Tulpen, Osterglocken und Narzissen sollen Farbpunkte im Frühjahr am Rand der Rasenfläche setzten.



Dabei wurden die Schüler auch nach ihren Wünschen für den Platz befragt: Felix findet, dass etwas mit Wasser gemacht werden könnte: "Ein kleiner See würde schön ausschauen". Zara schlägt vor, einen Teil der Hecken zu entfernen, um einen Basketballplatz zu bauen.



Barbara Sponsel, Betreiberin des "Marmelädchen", freute sich über die Pflanzaktion und brachte den Kindern spontan Getränke vorbei. Sie könnte sich eine kleine Außengastronomie als Ergänzung zu ihrem Laden vorstellen: Wer wolle, könne sich dann bei ihr einen Kaffee holen und ihn draußen genießen. Ein Anliegen sei ihr eine bessere Barrierefreiheit. Menschen, die auf einen Rollator oder einen Rollstuhl angewiesen sind, würden sich mit den vorhandenen Schwellen schwer tun.

Schon 2004 wurde im Programm "Soziale Stadt" der Erneuerungsbedarf des Platzes festgestellt. Dies sei in den ersten Jahren des Programms zu Gunsten vorrangiger Maßnahmen zurückgestellt worden. Später fielen die Haushaltsmittel den Rotstift zu Opfer, bedauert Alexander Dworschak, Geschäftsführer der GWS.



"Mit der Pflanzaktion soll auf den Platz aufmerksam gemacht werden", betont Dworschak, "eine Umgestaltung wäre ein Gewinn für den Forchheimer Norden und eine schöne Abrundung der in den letzten Jahren durchgeführten Modernisierungen der Gebäude rund um den Joseph-Otto-Platz.".

Die GWS will versuchen mit kleinen Investitionen unter Einbindung weitere Akteure, des Bürgerzentrums und vor allem der Bürger Verbesserungen durchzuführen. Das Thema Joseph Otto Platz ist also noch lange nicht abgeschlossen!