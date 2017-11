"Närrische" Comedy-Mischung auf dem Kreuzberg

von ALEXANDER HITSCHFEL

"Närrisch eingeschenkt" heißt das neueste Fernsehformat des Bayerischen Fernsehens, welches eine bunte Mischung aus Comedy, Varieté und Musik beinhaltet. Die Besonderheit dabei: Die neue Unterhaltungssendung wird ausschließlich von fränkischen Künstlern gestaltet.



Im neuen TV-Format stehen neben erfahrenen und bekannten Profis aus Kabarett, Comedy und Fastnacht auch unbekanntere Talente auf die Bühne. Am Wochenende wurden nun die ersten zwei Sendungen im Brauhaus am Kreuzberg in Hallerndorf aufgezeichnet, die noch im November im Bayerischen Fernsehen zu sehen sein werden.



Viel Ausrüstung

Das Fernsehen fährt große Geschütze auf. Viel Equipment wird nach Hallerndorf angekarrt; eine große Anzahl von Lastwagen und anderen Dienstautos steht auf dem Parkplatz oberhalb des Gasthauses. Wenn man in Gaststätte - die eine Schaubrauerei und- brennerei beinhaltet - schaut, zeigt sich schnell, wie viel technische Ausrüstung in den LKW transportiert worden sein muss.



Dutzende von Lampen, acht Kameras, hunderte Meter von Kabeln sind angebracht und verlegt, um das Gasthaus in ein kleines Außenstudio zu verwandeln. Insgesamt besteht das Team aus über 40 Personen, die allesamt dazu beitragen, dass die zwei Aufnahmetage zu einem Erfolg für den Sender werden.



Im Scheinwerferlicht

Der Innenraum des Brauhauses ist durch die Scheinwerfer in helles, warmes Licht getaucht, es herrscht urige, fränkische Wirtshausatmosphäre. Um 19.30 Uhr ist offizieller Aufzeichnungsbeginn; ab 18 Uhr ist bereits Einlass für die ausgewählten Zuschauer, die bei diesen Aufzeichnungen dabei sein dürfen.



Die im Lichterstrahl blinkenden und blitzenden Sudkessel - mitten im Raum der Gastwirtschaft - bilden den Hintergrund und deswegen wird auch vor den Sudkesseln die kleine Hauptbühne installiert. Eine zweite "Nebenbühne", welche gleichzeitig der Platz für Moderator Matthias Walz ist, ist links von der Haupttheke angeordnet.



Je näher es auf 19.30 Uhr zugeht, umso hektischer wird das Treiben im kleinen TV-Studio. Das Publikum erhält Instruktionen. "Handys aus, Getränke bestellen vor der Aufzeichnung." Weil während der Aufzeichnung wird nichts ausgeschenkt. "Achten Sie bitte darauf, dass Sie heute neben ihrem richtigen Partner sitzen, denn es kann durchaus sein, dass Sie auch auf den Aufzeichnungen im Fernsehen zu sehen sein werden", scherzt ein BR-Aufnahmeleiter.



Zur Probe klatschen

Bevor es jedoch so richtig losgeht, wird das Publikum aufgefordert, "Probe-Klatscher" und "Probe-Lacher" abzusetzen, die dann schon im Vorfeld der Show aufgezeichnet werden und gegebenenfalls in der Originalausstrahlung untergemischt werden, um die Witze und Scherze "aufzupimpen".



Einige der Künstler nutzen die Gelegenheit, ihr Publikum im Vorfeld zu instruieren, um bei der Aufzeichnung wirklich nichts den Zufall zu überlassen. "Das können wir so nicht lassen, die zwei freien Plätze müssen noch besetzt werden. Das macht sich sonst nicht gut", gibt eine Aufnahmeleiterin vor. Kurzerhand werden die zwei freien Plätze mit Bedienungen aus dem Brauhaus besetzt.



Dann ist es soweit. Bei Aufnahmeleitung, Kameramännern, Künstlern, anderen Mitarbeitern, aber auch beim Publikum steigt merklich die Anspannung. Moderator Matthias Walz hat sich bereits als verrückter König bei Fastnacht in Franken in Veitshöchheim einen Namen gemacht. Dann geht alles wie am Fließband. Moderation, Auftritt, Moderation, Auftritt und so weiter.



Bisher unbekanntere Künstler geben sich alle Mühe, mit den bekannten fränkischen Größen wie Kabarettist Matthias Walz, dem "Volxmusik-Trio" Lambertz-Saam-Richter oder dem Vokalensemble "Viva Voce" mitzuhalten. Aber die Messlatten, die die "Profis" vorgeben, liegen hoch. Der Nachwuchs-Kabarettist Robert Alan aus Würzburg und Stimmenimitator Thomas Ulrich, der als "Dietä" Bohlen oder auch als Udo Lindenberg auf der Bühne steht, schlagen sich wacker. Die Künstler beweisen, dass sie ihren Kollegen aus den großen Faschings- und Comedyhochburgen in nichts nachstehen.



Die Sendetermine

Aufgezeichnet wurde am Samstag und Sonntag jeweils von 19.45 bis 21.15 Uhr ohne Unterbrechungen. Viel Zeit bleibt den Machern des Bayerischen Fernsehens nicht mehr. Jetzt geht es an die Bearbeitung des Rohmaterials der Aufzeichnung. Das BR Fernsehen strahlt die Sendung in zwei 45-minütigen Teilen am 17. und am 24. November jeweils um 22 Uhr aus.