Nachwahl macht den KJR-Vorstand wieder komplett

Dieses Jahr war der Kreisjugendring (KJR) Forchheim mit seiner Herbst-Vollversammlung im Sportheim des SV Ermreuth zu Gast. Für den Bürgermeister von Neunkirchen am Brand, Heinz Richter (FW), war es ein willkommenes Wiedersehen, da bereits im Sommer die Endspiele des KJR-Fußballpokalturniers in Ermreuth stattgefunden haben.



Zu Beginn der Sitzung wurde die Fastnacht-Jugend im Fastnacht-Verband Franken von Alexander Kemnitzer vorgestellt, der mit zwei Delegierten Neumitglied im Kreisjugendring ist. Unter dem Motto "Wir sind Fastnacht, wir sind jung, wir sind fränkisch" wird derzeit im Landkreis Forchheim die Jugendarbeit aufgebaut. Frankenweit werden Jugendseminare rund um den Fasching angeboten, denn eine Büttenrede zu schreiben will gelernt sein.



Schells Rücktritt

In einer Nachwahl wurde Monika Martin als Vorsitzende und Wolfgang Erner als stellvertretender Vorsitzender gewählt. Als im September der bisherige Vorsitzende Carl Schell zurückgetreten ist, hatten sich beide bereiterklärt, die Geschäfte kommissarisch weiterzuführen. "Ich bin da jetzt schon ein paar Jahre stellvertretende Vorsitzende. Die Arbeit ist sehr wichtig und dafür möchte ich mich weiter einsetzen", beschreibt Monika Martin ihr ehramtliches Engagement. Mit Thomas Wilfling kam kein Unbekannter in den Vorstand zurück. Als Layouter für diverse Publikationen war er noch mit dem Kreisjugendring verbunden.



Im Jahresprogramm 2018 werden die Angebote wie Tag der Jugend, Integrativer Zirkus, Kickerturnier, Flohmärkte weiterhin durchgeführt. In der Mädchen- und Jungenarbeit werden die präventiven Schulprojekte zum Thema Sucht fortgesetzt, aber auch Freizeiten wie "Jungs in der Wildnis" sowie Tagesaktionen angeboten.



Stadtrallye und mehr

Die Interkulturelle Arbeit will durch Angebote erreichen, dass sich Jugendliche aus verschiedenen Kulturen besser kennenlernen. Geplant sind unter anderem ein Schwarzlichttheaterprojekt, eine Stadtrallye, ein Soccerturnier.



Der Ferienpass gehört seit vielen Jahren zum Sommer dazu und fürs ganze Jahr gibt es den Familienpass. Das Programmheft liegt Anfang 2018 im Jugendbüro, in den Gemeinden und den Schulen im Landkreis Forchheim zum Abholen aus. Ebenso sind alle Veranstaltung auf der Kreisjugendring-Homepage zu finden.



Zum Schluss dankte der Vorstand Ursula Albuschkat zum 15. Betriebsjubiläum. In dieser Zeit hat Albuschkat als Kreisjugendpflegerin und seit 2013 als Geschäftsführerin viele Projekte für den KJR durchgeführt.