Nach dem Fahrverbot kam die "Abzocke"

Am 2. Januar feiert eine Errungenschaft, die vielen Autofahrern bereits zum Verhängnis geworden ist, ein rundes Jubiläum. Vor 60 Jahren trat die Verkehrssünderdatei in Flensburg in Kraft; eine Einrichtung die so manchen Autofahrer bereits seinen Führerschein gekostet hat. Franz Meier (Namen von der Redaktion geändert), denkt heute noch mit Schrecken an jenen Tag im Oktober 2014 zurück, der für ihn damals eine Strafe von 2000 Euro und neun Monate Führerscheinentzug, sowie weitere Kosten von rund 4000 Euro einbrachte. Es war damals Kirchweih im Ort, er hat nur wenige Meter bis nach Hause, hatte im Rahmen einer Kirchweihveranstaltung etwas getrunken, setzte sich trotzdem hinters Steuer seines Autos, kommt Zuhause an, stellt sein Auto ab, geht ins Haus. Dann: "Es klingelt; die Polizei stand vor der Türe und bittet zum Alkoholtest". Ein anderer Kirchweihbesucher der ihn kannte, hatte damals die Polizei informiert. "Ich weiß, es war ein Fehler und Strafe muss sein"; sieht der heute 60-Jährige seinen Fehler ein; er ist aber der Meinung, dass was danach kommt Abzocke ist.



Für ihn war damals eine Welt zusammengebrochen, als er den Führerschein auf Zeit abgeben musste. Die Folgen des positiven Alkoholtests: Eben diese neun Monate Führerscheinentzug und 2000 Euro Geldstrafe. Doch damit nicht genug. Acht unvermutete Urinproben innerhalb eines Jahres musste er innerhalb eines Jahres abgeben, die Kosten hierfür achtmal 75 Euro. Von der Fahrerlaubnisbehörde wurde eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) angeordnet. Innerhalb von zwei Tagen erfolgreich zur MPU hatte der heute 60-Jährige eine Werbeanzeige in der Bildzeitung gelesen; hat das zwei Tagesseminar in Stuttgart besucht (Kosten: 600 Euro); die MPU selbst (235 Euro), Fahrtkosten - natürlich mit dem Zug - (450 Euro), durchgefallen trotz intensiver Vorbereitung. Danach folgten dann zehn Sitzungen bei einer Diplom-Psychologin (900 Euro), zusätzliche Fahrstunden mit Fahrlehrer und mit und ohne Psychologen (600 Euro). Die 13 Euro für das Führungszeugnis waren hier nur die geringsten Kosten. In Summe: Rund 4000 Euro.



Für Franz Meier ist das neue Jahr 2018 ein ganz besonderes Jahr, denn er darf nun endlich wieder seinen Führerschein beantragen. "Da fühlt man sich wie neu geboren", sagt er überglücklich. Die Anordnung einer solchen MPU - auch wegen anderer Verstöße - muss durch die jeweilige Fahrerlaubnisbehörde erfolgen. "Eine solche Anordnung ist höchst unterschiedlich von Amt zu Amt", bedauert der Forchheimer Fahrlehrer Josef Metzner, der damit die Frage aufwirft, dass eine solche MPU oftmals zu schnell und zu generell verhängt werde. MPUs können verhängt werden wegen Überschreitung der Punktegrenze in der beschriebenen Verkehrssünderdatei, bei Alkoholmissbrauch, bei der Begehung von Straftaten und bei Drogeneinnahmen. Für manche Delikte mache es durchaus Sinn, dass die Behörde den Ermessensspielraum ausnutze und eben nicht diese sehr teure Bestrafung wähle. Unter den Kosten würde nämlich oftmals nicht der Verursacher selbst leiden, sondern beispielsweise die Familie (Frau und Kind) bei der dann das Geld im Haushaltsgeldbeutel fehle. "Wenn ein Kind nicht lernt, oder schlecht in der Schule ist, schickt man es dann zum Psychologen oder zur Nachhilfe?", kritisiert Metzner das seiner Meinung nach oftmals fehlende Fingerspitzengefühl bei der Anordnung einer MPU.



Seit 1. Mai 2014 gibt es auch bei der Verkehrssünderdatei in Flensburg ein neues Punktesystem. Statt bisher bei 18 Punkten, gibt es einen Führerscheinentzug nun schon bei acht Punkten, erklärt Metzner das System. Bei vier oder fünf Punkten erfolge eine Ermahnung und ein Hinweis freiwillig an einem Fahreignungsseminar teilnehmen zu können. Bei sechs oder sieben Punkte erfolge eine schriftliche Verwarnung und der Hinweis, freiwillig an einem Fahreignungsseminar teilnehmen zu können. Hier bestünde dann die Möglichkeit maximal einen Punkt abzubauen, was jedoch ebenfalls nicht ganz billig sei, so Metzner. Es werden zwei Sitzungen bei einer zugelassenen Fahrschule (jeweils 90 Minuten) und auch zwei Sitzungen bei einem hierfür zugelassenen Verkehrspsychologen (zu je 75 Minuten) erforderlich. Kostenpunkt in Summe 700 Euro, nur um einen Punkt abzubauen. Bei sechs oder sieben Punkte erfolgt eine Verwarnung und der Hinweis freiwillig an einem Fahreignungsseminar teilnehmen zu können. Bei sechs oder sieben Punkte erfolgt eine Verwarnung und der Hinweis freiwillig an einem Fahreignungsseminar teilnehmen zu können. Ferner wird darauf hingewiesen, dass in diesem Fall kein Punktabzug erfolgt und dass bei Erreichen von acht Punkten die Fahrerlaubnis entzogen wird. Bei acht oder mehr Punkten erfolgt die Entziehung der Fahrerlaubnis. Dann muss die Fahrerlaubnisbehörde entscheiden, ob eine MPU anordnet, oder nicht. Inzwischen gibt es schon Psychologen, die auf Psychologen, also auf die MPU, vorbereiten, sagt Metzner über die Teilnahme an einem solchen "Vorbereitungsseminar" sei zwar freiwillig, aber ohne eine solche Teilnahme sei die Chance gering die MPU beim ersten Mal zu bestehen, was zu nicht erheblichen Zusatzkosten führe, so Metzner. Für Metzner ein Unding. "Es wird bestraft wie im Mittelalter, nämlich mit Angst und Geld", so der Fahrlehrer. Sein Vorschlag: "Wenn der Staat die Bußgelder teilen würde, die Hälfte in die Überwachung und die andere Hälfte in die Weiterbildung auffällig gewordener Autofahrer investieren würde, wäre sinnvoller", so Metzner.