Nach "Baumsäger"-Unfällen im Kreis Forchheim: Polizei sucht detailliert nach Zeugen

Die Polizei Ebermannstadt sucht dringend nach Zeugen zu den bislang noch unbekannten "Baumsägern" bei Morschreuth . Durch zwei angesägte Bäume im Landkreis Forchheim kam es zuletzt zu wahrscheinlich vorsätzlich provozierten Unfällen.In unmittelbarer Nähe des Tatorts sind zwei Autos aufgefallen: Darunter ein silberfarbenes - vermutlich mit FO-Zulassung. Dieses stand von Urspring kommend in Fahrtrichtung Morschreuth am rechten Fahrbahnrand und hatte vermutlich eine Panne, so die Polizei.Der Fahrzeugführer wird wie folgt beschrieben:Zirka 60 Jahre alt, 1,70m groß, dunkle Haare, kräftige Statur, sprach mit osteuropäischem Akzent und trug graue Arbeitsbekleidung. Der Mann stieg angeblich zu zwei blonden Frauen ins Auto, um für sein Pannenauto ein Ersatzteil zu holen.Weiterhin wurde in der Nähe des Tatortes ein dunkler Kleinwagen mit ER- beziehungsweise ERH-Kennzeichen gesehen. Dieser war am rechten Fahrbahnrand von Morschreuth kommend, auf Höhe der Bogenschießanlage geparkt.Die Polizei Ebermannstadt bittet jetzt die Fahrzeugführer und Zeugen, die Hinweise zu den Autos machen können, sich bei der Polizei zu melden. Die Telefonnummer ist die 09194/7388-0.