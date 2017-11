MV Forchheim-Buckenhofen spielt 24 Stunden lang am Stück

Kontakte unter den Musikern stärken





Das Musikheim in Buckenhofen wird eine einzige Klangschale: Am 1. und 2. Dezember veranstaltet der Musikverein Forchheim-Buckenhofen als Abschluss seines Jubiläumsjahres "50 Jahre Bläsermusik aus Buckenhofen" einen 24-Stunden-Musikmarathon.200 Instrumentalisten aus den vier Orchestern werden in unterschiedlichen Zusammensetzungen im Stundentakt 24 Stunden lang musizieren, um Spenden zu sammeln.Der Erlös soll zu gleichen Teilen der Aktion "Weihnachten für alle" der Wohlfahrtsverbände in Stadt und Landkreis sowie der eigenen Jugendarbeit zugute kommen. Den offiziellen "Startschuss" werden am Freitag, 1. Dezember, um 18 Uhr die beiden Schirmherrn, Oberbürgermeister Uwe Kirschstein (SPD) und Landrat Hermann Ulm (CSU), mit einem Schlag auf den Orchestergong geben. Bis Samstag, 2. Dezember, 18 Uhr, wird durchgespielt, dann sofort der Spendenertrag ermittelt und übergeben.Ziele des 24-Stunden-Musikmarathons sind, so erläuterten die Vorstandsmitglieder Jan Korporaal (Marketing) und Heiner Kredel (PR-Aktionen), zum einen Spenden zu sammeln für den guten Zweck, zum anderen die umfangreiche Jugendarbeit des Musikvereins zu fördern. Man investiere sehr viel Zeit und Energie in die Ausbildung, erklärte Kredel, da könne jeder Euro gut gebraucht werden, zum Beispiel, um Probenwochenenden der Jugendorchester mitzufinanzieren. Sekundäres Ziel ist es, so Korporaal, Orchester übergreifend die sozialen Kontakte unter den aktiven Mitgliedern zu stärken und neue zu knüpfen: "Dies erreichen wir dadurch, dass beim Musikmarathon die Orchestergrenzen aufgehoben werden und jede Stunde ein gemischtes Ensemble am Start sein wird."Die Aktiven haben ihre Heimat im Jugendblasorchester, in der Buckenhofener Blasmusik und in der Bläserphilharmonie Forchheim sowie im Neuen Blasorchester. Es werden auch einige Ausbildungsorchester antreten. Nachts werden drei bis vier Ensembles stückweise rotieren, und am Samstag wird zum Frühschoppen (von 11 bis 13 Uhr) traditionelle Blasmusik erklingen. Für die Musiker und Gäste werden rund um die Uhr Getränke, Kaffee und Kuchen angeboten.Es werden vier unterschiedliche Möglichkeiten zur finanziellen Unterstützung des Musikmarathons angeboten: Im Musikheim steht eine Spendenbox, in die Besucher ihren Obolus hineinwerfen können. Die aktiven Musiker können sich von Freunden und Verwandten mit einem Festbetrag oder mit einem Betrag pro gespielte Stunde (analog zu einem Spendenlauf) sponsern lassen. Besucher und Interessenten können sich aus einer Repertoireliste ihr Lieblingsstück wünschen (Mindestspende 20 Euro) und auf Wunsch auch selbst dirigieren (Mindestspende 50 Euro). Außerdem können im Vorfeld (bis Samstag, 25. November) Spenden auf das Konto des Musikvereins überwiesen werden. Ab 50 Euro werden Name und Spendenbetrag wie bei einem Livestream ineine Beamer-Präsentation aufgenommen und im Musikheim abgespielt.Heiner Kredel bittet die Mitglieder und die Öffentlichkeit darum, innerhalb dieser 24 Stunden im Musikheim (Zur Staustufe 8 am Sportplatz) vorbeizuschauen und die Musiker mit Applaus zu motivieren. Im Namen der Wohlfahrtsverbände (Awo, Caritas, Diakonie, Rotes Kreuz, ASB und Kinderschutzbund) bedankte sich die Vorsitzender der Kreis-Arbeitsgemeinschaft, Lisa Hoffmann, für diese Aktion, mit deren Erlös man bedürftigen Familien in Stadt und Landkreis eine kleine Freude zu Weihnachten bereiten kann. Im vergangenen Jahr konnten 300 Familien mit 470 Kindern mit Geld und Sachspenden bedacht werden. Jedes Kind bekam 40 Euro, damit war der Spendenerlös von 20.000 Euro auch aufgebraucht.Beim Benefizkonzert der Wohlfahrtsverbände am ersten Advent, 3. Dezember, um 18 Uhr in der Klosterkirche in Forchheim soll das Engagement des Musikvereins seine Würdigung finden.