Multivisions-Show "Zeitenwandel" in Forchheim

Dieses Mal hat sich der Fotograf Sepp Martin mit seiner Multivisionsshow "Zeitenwandel" auf eine Bilderreise durch Europa begeben. Die Schau ist am Mittwoch, 29. November, in der Stadtbücherei Forchheim zu sehen.



Die Ausstellung ist kein Länderbericht sondern vielmehr eine Reise durch die Zeit, mit besonderer Berücksichtigung der historischen Entwicklung Europas der letzten 500 Jahre: In einem kleinen Dorf in den österreichischen Alpen erlebt man unberührte Natur in friedlicher Ruhe. Venedig ist die zweite Station auf der Reise. In der Handelsmetropole aus dem 15. Jahrhundert sieht man den Zahn der Zeit nagen und andererseits die Pracht der Bauten im Zentrum. In St. Petersburg erlebt man den Reichtum aus der Zarenzeit, insbesondere aus der Zeit Peters des Großen und Katharina der II. Diese Bilder repräsentieren die Zeit von etwa 1700 bis 1800.



Der nächste Zeitsprung führt in die Gegenwart: In der Autostadt Wolfsburg prägt die Autoverherrlichung die Architektur. Paris ist die letzte Station der Reise und dort sieht man vor allem die Architektur des Stadtteils La Defense mit seinen Hochhäusern, der Fondation Louis Vuitton und der neuen Philharmonie. Auf dem Weg von einer kleinen ländlichen Ansiedlung in Österreich nach Paris mit seinen gigantischen aber anonym wirkenden Bauten drängt sich die Frage auf, in welchen Bereichen des Lebens die historische Entwicklung ein Fortschritt war. Diese Frage kann jeder Zuschauer für sich selbst beantworten.



Informationen

Die Multivisions-Show "Zeitenwandel - eine Reise durch 500 Jahre europäischer Geschichte" von Sepp Martin findet am Mittwoch, den 29. November, um 19.30 Uhr in der Stadtbücherei Forchheim statt. Der Eintritt kostet 5 Euro (keine Ermäßigung), Karten können im Vorverkauf bei der Stadtbücherei erworben werden.