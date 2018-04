Muggendorf: Die Ära Feiler ist zu Ende

Einst gaben sich im Hotel Feiler die Prominenten die Klinke in Hand. Mehrere Chauffeure warteten, bis ihre Herrschaften im Gourmet-Restaurant diniert hatten. Inhaber Klaus Feiler gelang es Anfang der 1990er Jahre sogar, einen Michelin-Stern an Land zu ziehen. Auch Alexis-Sorbas-Star Antony Quinn gehörte zu den Gästen des Hauses. Doch das ist Vergangenheit.Persönliche, gesundheitliche und wirtschaftliche Gründe nennt Inhaberin Christina Feiler (58) als Gründe, warum das Haus mit 30 Gästezimmern und der hochklassigen Küche seit Dienstag nach Ostern geschlossen ist. Viele der Stammgäste hatten die Gelegenheit wahrgenommen und sich persönlich von den Inhabern verabschiedet.Die Küchenchefs Klaus Feiler und sein Sohn Christian werden künftig wohl wo anders auftischen. Im Hotel Feiler, der einstigen Nummer Eins in Muggendorf, ist abserviert. Hier bleibt bis auf Weiteres die Küche kalt.Weitere Informationen und einen Hintergrundbericht lesen Sie hier auf inFranken.de oder im gedruckten Fränkischen Tag am Mittwoch, 4. April.