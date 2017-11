Münzsammlung bei Einbruch in Ebermannstadt gestohlen

Die Täter machten sich die Abwesenheit der Bewohner zunutze und gelangten in der Zeit zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 18.50 Uhr, gewaltsam über die Terrassentür in das Einfamilienhaus in der Kellerstraße. In der Wohnung durchsuchten sie sämtliche Schränke und Schubladen und entkamen letztendlich mit einer Münzsammlung. An der Terrassentür entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.



Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Sie bittet im Zuge ihrer Ermittlungen um Hinweise: Wer hat im Bereich des Tatortes zur Tatzeit, aber auch im Vorfeld verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet? Wem wurde seit der Tat eine Münzsammlung angeboten?



Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Bamberg unter Telefon 0951/9129-491 entgegen.