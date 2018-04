Motorrad-Unfall legt A 73 lahm

Mehrere Kilometer Stau löste ein Motorrad-Unfall auf der A 73 am Mittwochnachmittag aus. Ein 51-Jähriger war gegen 14.30 Uhr mit seiner "Aprilia" in Richtung Bamberg unterwegs, als er im Baustellenbereich der Autobahn kurz vor der Anschlussstelle Forchheim-Süd ohne Fremdbeteiligung stürzte. Was genau zu dem Sturz führte, ist bislang noch nicht bekannt.



Tatsache ist, dass sich der Motorradfahrer aus dem Landkreis Neustadt/Aisch so schwere Verletzungen zuzog, dass er vom herbeigerufenen Notarzt behandelt werden musste. Der Mann wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr besteht nach Polizeiangaben allerdings nicht. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Versorgung des Verletzten wurde der rechte Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Bamberg voll gesperrt. Die Folge war ein massives Verkehrschaos. Es bildete sich vom Unfallort aus ein Rückstau von über 14 Kilometern, der bis über das Autobahnkreuz Erlangen zurückreichte.