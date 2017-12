Mosaiksteine der Weilersbacher Weihnacht

Die vielen Besucher, die von Stefan Roppelt, dem Vorsitzenden des Musikvereins, begrüßt wurden, waren begeistert von den Leistungen der Musikanten und Sänger, ob klein oder groß. Am Konzert beteiligt waren die Weilersbacher Musikanten mit Benedikt Seiler, die Flötenbande mit Klara Seiler, das Nachwuchsorchester unter Florian Winkel und der Gesangverein "Cäcilia-Lyra" mit Magdalena Rummler.



Unter der Gesamtleitung von Dirigent Benedikt Seiler war mit Chorleiterin Magdalena Rummler ein besinnliches und anspruchsvolles Programm zusammengestellt worden, mit dem die rund 70 Akteure eine vorweihnachtliche Stimmung in die Wallfahrtskirche zauberten. Die Zutaten reichten von bekannten Melodien wie "Böhmische Weihnacht" und "Slovenia" (eine symphonische Ouvertüre) oder weihnachtlichen Weisen wie "Vom Himmel hoch" und "Alle Jahre wieder" bis hin zu modernen Stücken wie "Journey of the angels" und "Can you feel the love tonight" von Elton John.



Eine rundum gelungene Ansage lieferte Florian Winkel als redegewandter Moderator. Sehr schön vorgetragen waren ebenso die Texte und Geschichten, die Anna Hack zwischen den musikalischen Beiträgen sprach.