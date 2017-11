Mit 1,2 Promille in den Kreisverkehr in Bubenreuth gerauscht

Am Mittwochabend fuhr der 28-jährige Autofahrer aus dem Landkreis Forchheim von Erlangen kommend auf der Staatsstraße in Richtung seiner Wohnung. Hierbei übersah er beim Einfahren in den Kreisverkehr Bubenreuth (Kreis Erlangen-Höchstadt) einen 45-jährigen Familienvater, welcher sich bereits mit seinem Pkw im Kreisverkehr befand.



Es kam unweigerlich zu einem Zusammenstoß, wobei insbesondere das Verursacherfahrzeug nicht unerheblich beschädigt wurde. Der Ford Fiesta hat nur noch Schrottwert. Die beteiligten Autos mussten abgeschleppt werden.



Eines der mitfahrenden Kinder im Auto des Geschädigten, ein zwölfjähriger Junge, wurde hierbei leicht verletzt. Alle anderen Personen blieben unverletzt.



Der Grund für den Fahrfehler des Verursachers war schnell gefunden. Dieser hatte mehr als 1,2 Promille Alkohol in der Atemluft vorzuweisen. Daher musste sich Unfallverursacher im Anschluss an die Unfallaufnahme einer Blutprobe unterziehen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Den 28-Jährigen erwarten nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und ein längerer Führerscheinentzug.



Durch den Unfall entstand Sachschaden von etwa 7000 Euro.